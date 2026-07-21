謝賢離世丨汪明荃聞四哥死訊感突然 揭調皮一面：係一個好人 曾合拍《千王之王》締造傳奇

《星島頭條》昨日（20日）獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世已離世，享年89歲。昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」在醫院出殯後，靈柩移往合石火葬場火化，一代巨星瀟洒告別紅塵，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦在社交平台公布爸爸的死訊，但文中只稱謝賢在家人陪伴下安詳離世，結束了他精彩豐盛的一生，謝霆鋒更呼籲不要為四哥哭，記住他完美身影就足夠了 。

汪明荃不捨謝賢離去

謝賢縱橫影圈逾70年，在50年代憑首部電影《樓下閂水喉》出道，其後拍過不少電影，到了1956年憑電影《999命案》正式走紅，成功奠定一線小生地位，多年來締造了不少角色。直到1978年，謝賢獲邀加入TVB拍電視劇，令演藝事業攀上另一高峯。當時謝賢與汪明荃是黃金螢幕搭檔，曾共同締造無數收視神話，對於好友的離世，汪明荃說：「唔捨得，佢係一個好好人。」

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汪明荃讚謝賢很會照顧人

謝賢轉戰視圈到TVB拍電視劇，首部作品是擔正男一與當紅花旦李司棋、黃淑儀合演的《蕭十一郎》，翌年謝賢再與鄭少秋、汪明荃、鄭裕玲、陳百祥和任達華等合演的長篇時裝電視劇《天虹》，播出後贏得相當好的口碑。到了1980年，據說當時《輪流傳》收視被麗的《大地恩情》打得落花流水，還要宣布腰斬，TVB出動監製王天林與編審王晶父子合力炮製《千王之王》，汪明荃與謝賢臨危受命趕拍，結果《千王》播映後收視報捷，成功為無線收復失地。其後謝賢和汪明荃再度合作拍《萬水千山總是情》，成為TVB史上最高收視之劇集之一，當年錄得了平均50點收視，汪明荃與謝賢被觀眾視為黃金螢幕搭檔。汪明荃昨晚（20日）接受《東張西望》訪問，坦言對消息感到「幾突然」：「因為我最近都冇喺報紙度睇到佢，佢係一個好人，同埋佢好照顧。佢知道我唔玩得，佢仲特登整蠱我，因為我個人比較緊張啊，又唔識講笑。」

汪明荃稱謝賢帶領她的青春年代

汪明荃續說：「我同佢拍第一套戲就拍《千王之王》，嗰時啱啱佢同拉姑拍拖再結婚，咁跟住就謝霆鋒出世；咁拍《萬水千山總是情》就謝婷婷出世，仲契咗佢個女添，咁所以嗰幾年大家一路都好close，有時我帶佢啲細路去游水啊，後來佢哋移咗民大家少接觸，但呢幾年謝婷婷返親嚟都有電話畀我。「佢係一個好好人，佢一生都係貢獻畀電影啊、電視啊，佢都有好多作品，帶領我哋嘅青春年代，我細個都係睇佢啲粵語片，估唔到之後會合作。」謝賢和汪明荃多年來有深厚友誼，拍攝《萬水千山總是情》期間，謝賢的女兒謝婷婷出生，汪明荃對婷婷非常喜愛，於是雙方在 1983年9月進行上契儀式，當時一歲的謝婷婷穿上粉紅小紗裙，跪地向契媽汪明荃叩頭茶敬，阿姐汪明荃則送上裙子造型的金飾、金手鐲及大利是，謝賢亦大排筵席，邀請了圈中好友共同見證。

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