謝賢離世丨四哥遺產傳九成留張柏芝兩子？ 林青霞竟被捲入代管億元風波 影迷怒發聲

昨日（7月20日）《星島頭條》獨家收到消息，「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世，享年89歲，據知他於昨日早上（20日）以本名「謝家鈺」在醫院出殯後，靈柩移往合石火葬場火化。謝賢離世後，外界高度關注其遺產去向，有指謝賢生前已經立下遺囑，名下的股票、房產、投資及版權等，資產總值估計超過1億元。

林青霞亦被捲入謝賢遺產其中

有內地網民於微博及小紅書瘋傳聲稱是謝賢財產分配的方案，內容指謝賢因心疼張柏芝三母子，於是將高達九成的遺產全數留給謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）並由張柏芝擁代管權，餘下一成由謝霆鋒兄妹所分，「大美人」林青霞亦被捲入其中，令林青霞影迷會也發聲回應。由於事件被內地網民熱議及台灣傳媒廣泛報導，部份報導內容與網民帖子更稱消息是「據港媒報導」，一度令不少華人網民信以為真，不過亦有不少香港網民留言認為可信性極低。

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謝賢遺產去向引起內地網民熱議

謝賢曾在2008年於TVB節目《向世界出發3》上，坦言豁達面對死亡：「我真係好想行到我人生最開心嗰時就拜拜，同時我一定話低畀我朋友同後人聽，千祈唔好搞大佢，畀我靜靜地走咗去就最好。」其家人為了遵從遺願，低調完謝賢的身後事。消息曝光後，立即有網民對其傳言中的「億元遺產」表示高度關注，有內地社交平台有帖文聲稱，據「港媒報道」，謝賢超過1億元的遺產的去向，言之鑿鑿聲稱將高達九成的遺產全數留給兩個男孫，即張柏芝與謝霆鋒兩名兒子，但未有提及消息出處，與及相關人士的回應。

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林青霞影迷會點名批評多間網媒

後來消息越炒越熱，有報導聲稱謝賢生前好友林青霞將「保留部分遺產，直到謝賢孫子長大」，林青霞影迷會官方微博隨即發文澄清，強調此說法並非事實。林青霞影迷會直言：「林青霞與謝賢沒有合作過任何電影。」接着再點名批評多間網媒，就報道提及「林青霞與謝賢曾合作多部電影」純屬虛搆：「建立在這個虛假的基礎之上的猜測『二人是多年好友』可信度幾乎為零，好到托付遺產更是子虛烏有。謝賢的離去我們深感遺憾，並且深切懷念，但有關媒體你們是否能稍微有一點做新聞的底線？不造謠傳謠，新聞以事實為依據，也是對前輩謝賢的尊敬。」

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