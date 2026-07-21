謝賢離世丨四哥金句細數一生處世哲學：男人可以風流但絕不下流、仔大女大，老婆嫁埋

《星島頭條》昨日（20日）獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世，享年89歲，早上以本名「謝家鈺」在院出後，靈柩移往合石火葬場火化，一代巨星瀟洒告別紅塵。謝賢曾在2008年於TVB節目《向世界出發3》上，坦言豁達面對死亡：「我真係好想行到我人生最開心嗰時就拜拜，同時我一定話低畀我朋友同後人聽，千祈唔好搞大佢，畀我靜靜地走咗去就最好。」據了解，家人遵從其低調處理身後事的遺願。謝賢的一生亦完美詮釋了何謂「風流倜儻、瀟灑人生」，他的離去亦引起不少網民重溫他的金句，表示欣賞他的人生觀。

謝賢締造不少經典金句令人拜服

謝賢除了在演藝生涯締造無數經典角色外，他奉行終身的處世哲學，同樣締造不少經典金句，令不少人拜服。兒子謝霆鋒在訃聞上用爸爸的金句「the show must go on」來悼念爸爸，勉勵大家要像四哥一樣永遠保持瀟洒，引發不少集體回憶，這將位從粵語片時期的英俊小生、電視劇男主角，到標誌性的馬尾、黑超與貼身皮褸造型，定義了何謂一世的男神。

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謝賢首推金句是「兜巴星你埋牆」

謝賢曾在訪問上說：「正如黃霑所講：『魅力係沒法擋』，我都唔知道喺邊度講起。」謝賢的說話藝術，同樣一種魅力。謝賢首推的金句是「兜巴星你埋牆」，四哥在接受專訪時，曾多次用這句金句來談及兒子謝霆鋒，他曾瀟灑地表示，如果謝霆鋒在娛樂圈的成就和走紅程度「唔紅得過我，我就兜巴星佢埋牆」，這話雖然聽起來狠辣，但其實充滿了「四哥式」的幽默與對兒子的自豪及寄望，往後亦成為謝賢的口頭襌，不少藝人「有幸」成為目標。謝賢一生情史豐富，身邊從不乏紅顏知己，但他對感情始終保持尊嚴與體面，最著名的處世哲學莫過於：「男人可以風流，但絕對唔可以下流。」、「男人最緊要就係瀟灑，英俊同係咪後生都冇乜所謂。」、「做人最開心，仔大女大，老婆嫁埋！」

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「The show must go on」成一生寫照

謝賢亦曾在節目中對鏡自嘲自己的穿衣風格： 「謝老四，唔係掛？你今年七十幾歲，仲着成咁樣？我都頂你唔順！不過我係老四，我着得起！」盡顯對自身魅力的絕對自信。他亦常自豪地說：「我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。」 在影視作品中，謝賢在周星馳電影《少林足球》中飾演大反派「強雄」的一句經典台詞，至今仍是網民愛用的流行語：「裁判、球證、旁證都係我嘅人，你點同我鬥？」對於人生的終點，謝賢早就看得非常通透，曾表示：「千祈唔好長命百歲，收尾嗰幾年難頂，瞓喺度等人嚟探我。」、「我真係唔驚死，我都冇死呢個字，死咪死囉！」而他生前常掛在嘴邊的口頭禪：「The show must go on」，亦成了他一生的寫照。

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