謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻

《星島頭條》昨日（20日）獨家報導謝賢（四哥）死訊，據知他已於7月20日以本名「謝家鈺」在醫院出殯，靈柩移往合石火葬場火化。謝賢與狄波拉的于女謝霆鋒與謝婷婷亦證實爸爸於7月16日因肺炎離世，享年89歲。曾與謝賢在粵語片時代合作多套經典作品以及拍《四個小生去旅行》的胡楓，對於老友離去似乎大受打擊，今日（20日）由一位女士回覆傳媒，透露胡楓目前身體抱恙，懇請外界在這段艱難時間暫時不要打擾他休養，其後一位男士再回應《星島頭條》，指修哥沒有空，婉拒受訪。至於曾與謝賢拍攝《四個小生去旅行》的Joe Junior，目前身在外地，他透過短訊回覆《星島頭條》表達哀悼：「唔好意思，我哋出咗埠下月回，願四哥一路走好！家人節哀！」簡短字句盡顯對老友的不捨。

謝賢曾於記者會掌摑曾江成熱話

回顧謝賢近年的演藝生涯，最為大眾津津樂道的必然是2015年與曾江、胡楓及Joe Junior合拍的TVB旅遊節目《四個小生去旅行》。四位重量級前輩同台的火花固然吸引，但最轟動全城的卻是節目記者會上發生的「掌摑風波」。當年謝賢在鏡頭前突然發難，怒斥曾江在拍攝期間全程要求坐輪椅是「扮病」，情緒激動之下更憤然出手掌摑對方。當時坐在兩人中間試圖勸架的胡楓不幸被殃及池魚，無辜中招連眼鏡也被打歪。事件一出震驚全城，更有消息指早前離世的「獨臂刀王」王羽，當年亦曾為了兩位老友反目一事親自出面當和事佬調停。

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謝賢多年後承認純粹做戲

雖然當年這場風波鬧得滿城風雨，外界一度以為謝賢與曾江從此恩斷義絕，不過相隔多年後，謝賢重提這段往事時卻帶來大反轉。他親口大爆當年出手的驚人內幕，坦言那場衝突其實只是「做戲」，純粹夾定為了替節目宣傳。謝賢表示自己跟曾江私底下的關係依然相當老友，完全沒有因為該次事件而傷及和氣。其實謝賢與曾江早年已不時合作，在節目中重聚極具化學作用，雙方互動盡顯「大細路」本色，其中一集二人談及生死都表示豁達，甚至約定對方萬一先走一步，留下的人就到靈前「錫對方一啖」，最後更勾手指尾作出承諾，網民重溫片段都感嘆，曾江與謝賢已先後離世，紛紛表示不捨。

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