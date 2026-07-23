謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜

2026年僅過七個多月，香港演藝圈頻傳噩耗，多位影視界重量級人物及幕後功臣相繼與世長辭，令大批網民及影迷深表惋惜。《星島頭條》日前獨家報道，一代巨星謝賢（四哥）已於7月16日離世，並於7月20日低調火化，享年89歲。單計七月份，娛樂圈已痛失多位演藝精英，當中包括資深電影人施南生、進軍荷里活並於漫威劇集飾演「高夫人」的資深演員何煒晴、人稱「朱翁」的資深電視主持兼演員朱維德、有「御用惡女」之稱的前TVB女星梁珊，以及「御用工人」梁愛。這波哀傷氛圍籠罩整個演藝界，每隔數天便有演藝人才離世的消息，無疑是香港影視圈的一大損失。

鍾景輝、吳文忻、陳敏兒等接連離開人世

回顧剛過去的六月份，多位陪伴港人成長的演藝名人亦不幸辭世，當中包括香港戲劇大師「King Sir」鍾景輝、不敵病魔的前港姐吳文忻、陳敏兒、資深攝影師及導演何寶榮，以及資深演員苗金鳳。同時，在香港出生並於台灣成名的「搖滾教父」黃大煒、一代武打巨星李小龍胞姊李秋源，以及年僅20多歲因病離世的前ViuTV節目主持施可瑩，亦於同月先後告別大眾。

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因葵、谷薇麗於五月離世

五月份的逝者同樣令人痛心，包括曾演出《九品芝麻官》的資深京劇演員兼戲曲導演劉洵、前邵氏著名武打男星白鷹、太極御用填詞人因葵、殿堂級歌唱家江樺，以及資深電影人谷薇麗；而有「高齡亞姐」之稱的劉月好，亦被揭發早於今年農曆二月仙遊。

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年初已有多位台前幕後人才殞落

而於2026年一月至四月期間，亦先後有多名台前幕後猛將殞落。一代功夫巨星梁小龍、著名武術指導兼導演袁祥仁（七哥），以及「TVB御用爛仔」游飈於首兩月相繼病逝；隨後，李家鼎前妻施明亦於三月與世長辭。踏入四月，在電影《古惑仔》飾演洪興軍師「陳耀」的李道瑜、資深製作人蕭鍵鏗、資深藝人江圖先後因病離世，而前TVB藝人潘宏彬的死訊則在金像獎特刊中被披露。近三十位影視從業員於短短數月內相繼告別塵世，難怪網民紛紛慨嘆噩耗太頻密。儘管巨星的光芒已退下帷幕，但他們為香港影視界留下的豐富寶藏，將長存在每一位觀眾心中。

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