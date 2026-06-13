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吳文忻陳敏兒同為10月17日生日相隔3天離世 皆曾開生前告別派對笑看生死 宣揚正向生命教育

影視圈
更新時間：17:30 2026-06-13 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-13 HKT

香港娛樂圈接連傳來令人深感惋惜的噩耗，吳文忻與80年代TVB當家花旦陳敏兒，分別於6月9日及6月12日相繼與世長辭。這兩位在螢光幕前留下無數經典畫面的女星，離世時間僅相隔短短三天。當大眾回顧兩人的人生軌跡時，驚訝地發現她們不僅同月同日生，更同樣以無比的堅韌面對癌症的考驗，甚至都選擇了舉辦「生前告別會」，用最豁達的姿態向這個世界道別。

吳文忻與陳敏兒均出生於10月17日

吳文忻與陳敏兒的緣分彷彿冥冥中早有注定，兩人非常巧合地均出生於10月17日。陳敏兒生於1959年，在1979年報讀TVB第八期藝員訓練班，畢業後憑清雅脫俗的氣質成為八十年代的當紅花旦與金牌司儀；而吳文忻則生於1974年，在1998年參選《香港小姐競選》獲季軍後踏入演藝圈，陪伴了不少香港人成長。

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吳文忻陳敏兒與「癌症」有沉痛連結

然而，吳文忻與陳敏兒的人生皆與「癌症」有著無法割捨的沉痛連結。吳文忻自2022年確診乳癌後，一直以「抗癌勇士」的姿態積極面對病魔，即使經歷復發與無數次化療，她依然大方分享抗癌點滴，鼓勵無數同路人。陳敏兒則是以照顧者的身份與癌症搏鬥。她先後經歷了幼子廖文諾因血癌早夭，以及丈夫廖啟智因胃癌撒手人寰的切膚之痛。經歷至親離去後，陳敏兒化悲痛為大愛，成為「生命教練」，致力推動生死教育，關懷癌症病患及其家屬。

吳文忻陳敏兒面對生命終章展現超然生死觀

最令人敬佩的共通點，是兩位堅強的女性在面對生命終章時，都展現出超然的生死觀。吳文忻在抗癌的最後階段，選擇在一眾摯友陪伴下舉辦了一場充滿溫馨的「生前追思會」，當時吳文忻表現得豁達並直言：「將死亡拎出來講！」，認為透過這種方式可以讓自己直面並克服對死亡的恐懼。無獨有偶，陳敏兒也曾為自己舉辦過一場「生前告別會」，她曾表示：「其實我係一個慢性病患者，近呢2年身體嘅狀况越嚟越唔理想，眼見好多位親友相繼離世，人生無常，冇法預料邊個會走先。我知道好好道別有幾緊要，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有機會，好好表達內心入面嘅說話，減少分離嘅遺憾。她們面對逆境的勇氣、對生命的熱愛，以及笑看生死的豁達，用她們真實的人生劇本，為大眾上了一堂最深刻的生命教育課。

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