謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港

《星島頭條》日前獨家報導，一代巨星謝賢（四哥）於7月16日離世，享年89歲。據知，謝霆鋒趕及見父親謝賢最後一面，經歷喪父之痛後，他今日首度公開現身。有內地網民在小紅書上載影片，指謝霆鋒已抵達青島膠東國際機場，為即將於7月25日舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》青島站作準備。影片中，謝霆鋒身穿全黑衣褲，背著一個黑色大袋，在工作人員陪同下快步前行，全程低頭不語，顯得相當低調。

謝霆鋒為父親謝賢處理後事緊急返港

謝賢於7月16日與世長辭，其家人為尊重其生前意願，低調處理後事。據悉，謝霆鋒本已在內地籌備演唱會，得知謝賢因肺炎入院搶救已緊急返回香港，最終趕及陪伴父親走最後一程。此外，網上亦流傳疑似謝霆鋒日前與工作人員趕返香港的機場照片。他在處理完父親的後事後，已迅速返回內地，繼續其演藝工作，敬業精神備受稱讚，同時亦令不少粉絲心疼。

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謝霆鋒兄妹發聲明 懇請給予空間

謝霆鋒與妹妹謝婷婷早前曾發表聯合聲明，證實父親在家人陪伴下安詳離世，結束其精彩豐盛的一生。聲明中讚揚謝賢「才華橫溢，成就非凡」，其獨特的個人風采與真摯性情，為香港電影及演藝事業帶來深遠影響。家人同時懇請外界給予空間處理家事，並對各界的關心與支持表達感謝。

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