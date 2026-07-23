向太坐輪椅畫面流出 未能行走一舉動仍展強大氣場 向華強瀟灑挺拔健步如飛

縱橫影視圈多年的大姐大陳嵐（向太），與老公向華強向來恩愛，向氏一家在社交網上一直擁有極高流量，一舉一動都備受矚目。近日有網民在珠海一個主題樂園偶遇向氏一家，包括向太、向華強、大仔向佐、新抱郭碧婷齊齊湊孫出遊，其中一直於鏡頭前雍容華貴、頭腦清晰兼轉數極快的向太，當日竟被拍得需要乘坐輪椅代步，其最新狀態瞬間惹起網民熱烈討論。

向太坐輪椅仍展強大氣場

從網民拍到的真實原相可見，向太當日身穿一套淡雅的淺藍色棉麻衣褲套裝，腳踏純白軟底運動鞋，打扮清爽自然。雖然未有親自行走，但向太精神狀態極佳。在遊園期間，她全神貫注地看著掌上屏幕「狂刷手機」，即使行動需倚賴輔助設備，她依然散發著強勁的氣場。而在零濾鏡的真實面貌下，向太眼角細紋與法令紋自然顯露，鬢角銀絲微泛光澤，但每當有路人駐足凝望，她總會報以溫潤一笑或微微頷首致意，舉手投足間不見絲毫距離感，親切又平和。

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向太兩年前股骨嚴重骨折

向太撇除了平日在直播鏡頭前的珠光寶氣，更顯生活本真。據悉她兩年前在家中沐浴時不慎滑倒，導致股骨嚴重骨折，經歷了長時間的手術並植入鈦合金支撐架，至今雙腿仍受限於承重時長，因此當日遊園全程需坐在輪椅上，由園區工作人員貼心推動。

向華強極瀟灑狀態一流

而一向是「愛妻號」的向華強則緊隨其後。最令網民驚嘆的，莫過於向華強的極佳狀態。今年已77歲的他，當日以一身全白休閒裝扮現身，顯得十分有型瀟灑。他不但頭髮濃密，更是腰板畢直、步伐穩健，精神抖擻得「走路帶風」。站在人群中，向華強格外醒目，步履極穩邁步向前，完全看不出已是年近八旬的古稀之年，惹得不少網民直呼：「這狀態說他50歲我都信！」

向佐化身超級奶爸

鏡頭一轉，向佐與郭碧婷這對小夫妻則在樂園中開心湊女，感情極佳。向佐當日全程化身「超級奶爸」，一邊抱著女兒，一邊牽著兒子，盡顯父愛；而郭碧婷則一身休閒裝扮，氣質依舊出眾。兩夫妻在遊園期間有說有笑，一家人其樂融融，引來不少遊客圍觀。

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