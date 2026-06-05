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向太揭「頂級御夫術」細節  盡攬全球房產向華強「零物業」  鎖向佐水喉穩住郭碧婷婚姻

影視圈
更新時間：19:30 2026-06-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-05 HKT

縱橫影視圈多年的大姐大陳嵐（向太），近日在個人頻道拋出震撼彈，大方分享其獨門的豪門「頂級御夫術」。原來叱吒風雲的影壇大亨向華強，縱使身家豐厚，但名下竟然連「半粒磚頭」都沒有。向家版圖遍及世界各地的房地產，業權竟全數歸於向太一人名下，這番滴水不漏的財產操作，不禁令外界對其理財手腕嘖嘖稱奇。

向太截斷老公投資雄心？

談及為何讓堂堂電影大亨成為「無殼蝸牛」，向太笑言這全是為了力保家族資產的萬全之策。她深知丈夫天生具有冒險精神，手頭只要一有充裕資金，便心癢癢想著四出尋找投資項目，向太就直指向華強近年投資電影就蝕本居多。為了防患於未然，避免兩人辛辛苦苦打拼下來的江山付諸流水，向太決定親自將財政大權攬上身。她深信，懂得賺取金錢固然是才能，但能夠把真金白銀牢牢鎖住才算得上是極致的實力。正因她這份精明幹練，彌補了丈夫的理財盲區，這份獨特的「男主外賺錢、女主內把關」默契，讓兩人攜手走過四十五載依然固若金湯。

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向太為向佐買屋歸郭碧婷名下

這套佈局深遠的資產規劃，不僅應用在丈夫身上，向太更將其延伸至下一代。向太對媳婦郭碧婷的疼愛向來有目共睹，她早前豪擲千金，全資購入位於北京及台北的頂級豪宅。令人意想不到的是，這些天價物業的房產證上，竟然清一色只有郭碧婷一人的名字，而作為親生兒子的向佐，充其量只擁有物業的「居住權」。

向太：要向佐全心全意對家庭

向太坦承，這個決定背後確實隱藏著一份充滿大智慧的「私心」。首先，她看準郭碧婷為人踏實，同樣具備穩健守財的特質，將磚頭交託給媳婦絕對萬無一失；其次，這更是牽制兒子的一大高招，藉著將重資產撥歸女方名下，變相鞭策向佐必須對妻兒專一負責，全心全意守護這個小家庭。

向太被封「有智慧的婆婆」

透過這兩大截斷丈夫與兒子直接持有房產的決策，足見向太為了鞏固豪門底氣與維繫家族和睦，可謂費盡心機。她巧妙地利用物業分配，既給予了媳婦無與倫比的安全感，又成功穩住了家庭架構，同時將家族的財富流失風險降至最低。難怪大批網民看過影片後紛紛五體投地，大讚她是「有智慧的婆婆」，這封號確實名不虛傳。

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