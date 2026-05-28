向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災

影視巨頭向華強的賢內助「向太」陳嵐，近年在網絡社交平台上表現得相當活躍，頻頻大爆演藝圈鮮為人知的幕後故事，成功掀起不少話題。近日，她再度發布影片，大談與一位內地頂流男星私底下的真實交情，更首次披露了當年這位巨星，在眾目睽睽之下、突然向她叩拜認作「契媽」的超戲劇化過程，而他就是黃曉明。

向太講述跟黃曉明廿載情緣

向太在片中表示，自己這一生正式收下的契仔只有兩位，除了台灣歌王蕭敬騰外，另一位便是黃曉明。提及兩人長達二十多年的情誼，她回憶起黃曉明剛憑電視劇嶄露頭角之際，陳冠希的父親曾找上門，開價高達兩千萬港元，企圖將黃曉明的經紀約轉售給向太。向太當時認為這個開價未免過於高昂，有些遲疑。

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向太讚黃曉明可愛

隨後在香港媒體人的引薦下，向太與黃曉明有了初次會面的機會。原本向太打算商討買約一事，沒想到黃曉明卻展現出極其坦率的一面，直接勸阻向太：「千萬別買，這價格太不划算了，根本不需要花這麼大筆錢。」黃曉明更表示自己有辦法擺脫合約糾紛。這份遠超一般藝人的耿直與真誠，頓時讓向太對他留下極佳印象，心中暗讚：「這年輕人真是有趣又可愛。」隨着合約圓滿解決，兩人也因频繁出現在同一個社交圈與飯局中，感情逐漸升溫。

八二年名酒做引子

談及黃曉明正式「過檔」成為契仔的契機，向太笑稱全因一場「美麗的誤會」。當時她正準備乘搭私人飛機出行，原定下午兩時起飛。在前往機場的途中，她隨手滑手機，看到黃曉明發了一條炫耀帖，照片中他手持兩支極其珍貴的1982年拉菲紅酒，挑釁地寫道，好酒已在手，今晚誰能與他共飲？

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黃曉明當眾跪向太

正巧在旅途中的向太便順口開玩笑回覆：「我來！」而完全不知道向太正要飛往當地的黃曉明，隨即不服輸地挑釁道：「我現在可是在上海！你要是真能趕來，這兩瓶珍藏直接送你！」結果，向太竟真的在當天傍晚七點前空降上海，並直奔朋友的飯局。向太原本只是想開個玩笑，通知黃曉明自己已抵達該餐廳。怎料黃曉明得知後，立刻捧着兩支红酒推門而入。在現場十多位賓客的注視下，黃曉明竟毫無預警地「撲通」一聲雙膝跪地，神情無比真摯地大喊一聲：「契媽！」並恭敬地獻上名酒。這突如其來的真誠舉動，讓向太深切感受到對方的誠意，欣然答應收他為契仔。

向太讚黃曉明冇機心

在向太的眼中，黃曉明是一個幾乎沒有任何心機、極度純粹且心思單純的人。她認為，黃曉明是真心實意將這段關係視為極深的緣分，兩人互相欣賞。向太強調，黃曉明並非那種為了攀附權貴而四處亂認親戚的人，他的舉動完全是發自內心，這份真摯令人無法拒絕。

黃曉明毫無城府易被騙

不過，向太也直言不諱地指出，黃曉明的性格存在一個致命弱點——「不懂得拒絕他人」。他對待朋友總是掏心掏肺，只要向太開口，他從不推脫也絕口不提利益。但正是這種「有求必應」的個性，導致他不管該幫不該幫的忙都一概照單全收，極容易落入騙局。為此，向太私底下沒少痛罵和警告他，經常像母親一樣耳提面命：「千萬別再盲目幫忙，要懂得保護自己。」

黃曉明為天津捐巨款

除了性格溫厚，黃曉明亦極具社會責任感。向太憶述當年天津發生重大火災事故時，剛拍完消防員題材電影的黃曉明感同身受，第一時間挺身而出賑災。他甚至主動致電向太倡議：「契媽，我來帶頭捐出一百萬，你也一起捐一百萬吧！」向太二話不說便答應，這也讓她對這位契仔的善心感到無比驕傲。