向佑晒全家福宣示「向家血脈」 向太公開炮轟家產凍過水？ 細仔罕發文句句有骨大反擊

影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）近年活躍於網路世界，夫妻二人積極轉戰直播帶貨之餘，亦不時拍片分享豪門恩怨與娛圈秘辛。向太早前才公開痛斥幼子向佑，直指對其長年揮霍無度的行徑極度心寒，更明言為了防止家產被敗光，已將家族信託基金的生殺大權交託給長媳郭碧婷。然而，一直被外界視為遭家族「流放」的向佑，近日卻罕有地高調進駐短片平台，此舉隨即惹來外界揣測，認為他正試圖重返向家權力核心，極力避免淪為徹底的邊緣人。

向佑為靠攏家族開設抖音？

翻看其全新開設的社交帳號，向佑在個人簡介中刻意亮出底牌，高調標籤自己為「向華強與陳嵐次子」以及「向佐胞弟」，更強調影片由本人發布。這份急於宣示「向家血脈」的舉動，被不少網民解讀為向父母遞出橄欖枝、積極靠攏家族的第一步。恰逢其生辰，他特意上載了一段慶祝短片，片尾更刻意加插了一張昔日一家四口笑顏綻放的溫馨全家福。外界普遍認為，這張主打親情牌的照片，正是他渴望重新融入家族、試圖喚起父母舐犢之情的破冰手段，甚至猜測他或許已有經紀公司接洽，準備步母親與兄長後塵進軍帶貨界。

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向佑發文句句有骨反擊？

不過，細看他發布的生日感言，字裡行間似乎仍隱隱透著一股忿忿不平的酸楚。他表示：「又長大一歲。5.15。從懵懂到成熟，從任性到克制，每一步都不容易。那些不被看見的付出，那些悄悄扛下的壓力，只有家人最懂。今天，只想說：你在好好長大，也在認真努力。願往後餘生，平安、健康、被愛、被理解。生日快樂，只管努力，一步一個腳印，媽媽辛苦了」。

向佑發文充滿弦外之音？

雖然他在文中煞有介事地感謝母親的辛勞，並揚言自己已蛻去昔日的年少輕狂，學懂了成熟與克制；但他隨即話鋒一轉，慨嘆自己的默默耕耘一直「遭到無奈忽視」，並指那些獨自承受的重擔只有至親才能體會。他更特意祈求未來能夠「獲得外界的理解」，這番帶有弦外之音的剖白，難免令人聯想到他對現狀的種種不滿，似乎在暗指自己其實付出了努力，卻始終未能得到父母的充分認可。

向佑遭向太公開批評

事實上，向太早前才在鏡頭前將這個幼子的私生活狠批得體無完膚。她不但數落向佑自幼反叛、身邊圍繞酒肉朋友，更將矛頭直指男方近日結交的一名失婚且年長的豐滿女友，怒斥這段戀情令兒子變得暴躁且喪失鬥志，甚至斷絕了與家人的聯繫。向太當時斬釘截鐵地表明絕不承認這名「新歡」，直指對方只會成為兒子的拖累。如今向佑突然一改常態，在網上大賣乖巧人設並向至親示好，究竟是真心浪子回頭，還是為了重獲家族資源而作出妥協，這場向家母子的隔空角力，相信仍會是網民持續關注的焦點。

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