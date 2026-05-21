Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向佑晒全家福宣示「向家血脈」 向太公開炮轟家產凍過水？ 細仔罕發文句句有骨大反擊

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-21 HKT

影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）近年活躍於網路世界，夫妻二人積極轉戰直播帶貨之餘，亦不時拍片分享豪門恩怨與娛圈秘辛。向太早前才公開痛斥幼子向佑，直指對其長年揮霍無度的行徑極度心寒，更明言為了防止家產被敗光，已將家族信託基金的生殺大權交託給長媳郭碧婷。然而，一直被外界視為遭家族「流放」的向佑，近日卻罕有地高調進駐短片平台，此舉隨即惹來外界揣測，認為他正試圖重返向家權力核心，極力避免淪為徹底的邊緣人。

向佑為靠攏家族開設抖音？

翻看其全新開設的社交帳號，向佑在個人簡介中刻意亮出底牌，高調標籤自己為「向華強與陳嵐次子」以及「向佐胞弟」，更強調影片由本人發布。這份急於宣示「向家血脈」的舉動，被不少網民解讀為向父母遞出橄欖枝、積極靠攏家族的第一步。恰逢其生辰，他特意上載了一段慶祝短片，片尾更刻意加插了一張昔日一家四口笑顏綻放的溫馨全家福。外界普遍認為，這張主打親情牌的照片，正是他渴望重新融入家族、試圖喚起父母舐犢之情的破冰手段，甚至猜測他或許已有經紀公司接洽，準備步母親與兄長後塵進軍帶貨界。

相關閱讀：77歲向華強爆火熱閨房秘密 同老婆分房瞓逾十年反添性趣？ 向太曾揭老公性能力強

向佑發文句句有骨反擊？

不過，細看他發布的生日感言，字裡行間似乎仍隱隱透著一股忿忿不平的酸楚。他表示：「又長大一歲。5.15。從懵懂到成熟，從任性到克制，每一步都不容易。那些不被看見的付出，那些悄悄扛下的壓力，只有家人最懂。今天，只想說：你在好好長大，也在認真努力。願往後餘生，平安、健康、被愛、被理解。生日快樂，只管努力，一步一個腳印，媽媽辛苦了」。

向佑發文充滿弦外之音？

雖然他在文中煞有介事地感謝母親的辛勞，並揚言自己已蛻去昔日的年少輕狂，學懂了成熟與克制；但他隨即話鋒一轉，慨嘆自己的默默耕耘一直「遭到無奈忽視」，並指那些獨自承受的重擔只有至親才能體會。他更特意祈求未來能夠「獲得外界的理解」，這番帶有弦外之音的剖白，難免令人聯想到他對現狀的種種不滿，似乎在暗指自己其實付出了努力，卻始終未能得到父母的充分認可。

向佑遭向太公開批評

事實上，向太早前才在鏡頭前將這個幼子的私生活狠批得體無完膚。她不但數落向佑自幼反叛、身邊圍繞酒肉朋友，更將矛頭直指男方近日結交的一名失婚且年長的豐滿女友，怒斥這段戀情令兒子變得暴躁且喪失鬥志，甚至斷絕了與家人的聯繫。向太當時斬釘截鐵地表明絕不承認這名「新歡」，直指對方只會成為兒子的拖累。如今向佑突然一改常態，在網上大賣乖巧人設並向至親示好，究竟是真心浪子回頭，還是為了重獲家族資源而作出妥協，這場向家母子的隔空角力，相信仍會是網民持續關注的焦點。

相關閱讀：向華強細仔向佑新歡曝光 迷戀大9歲失婚紋身女變「躺平」 辣㷫向太怒轟：絕不承認這種女人

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
5小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
6小時前
00:54
沙田乙明邨六旬漢廚房墮樓亡 揭事發前曾與21歲子為升學開支爭執拉扯
突發
8小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
1小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
12小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
7小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT