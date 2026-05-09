向華強細仔向佑新歡曝光 迷戀大9歲失婚紋身女變「躺平」 辣㷫向太怒轟：絕不承認這種女人

影視大亨向華強與向太陳嵐雖然近年退下火線，夫婦二人轉戰直播帶貨，而且更不時在抖音拍片分享在娛樂圈的所見所聞，一舉一動依然是網民焦點。向太日前在社交平台發布影片，罕見地公開斥責向佑的現任女友，言辭犀利引發網民熱烈討論。

向太陳嵐不滿細仔談姐弟戀變躺平

影片所見，向太陳嵐罕有地嬲爆表示向佑自從談了這場姐弟戀後，整個人變得越來越壞、脾氣暴躁，甚至開始「躺平」不跟家裡聯絡，向太陳嵐直言不諱地表示：「我要這種女人做媳婦幹嘛？所以這種女人我不見、我也不認，你敢結婚我也不認。」

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向佑與女友合照曝光網上瘋傳

事緣近日在內地社交平台瘋傳一段向佑與女友在南昌某酒吧的相片，向佑身形肥胖，在一頭白髮影響下，比哥哥向佐還要老，他一攬着女友合照，狀甚親暱，而女友的身形圓潤豐滿，身上有不少紋身，有人讚兩人頗有夫妻相，有人稱是酒吧職員，更有人說：「真是一個天上一個地下。」、「蘿蔔青菜各有所愛。」 、「他是在給自己找個媽，這個女人體形像向太的，彌補情感的缺失。」 向太陳嵐為此大動肝火，罕有地拍片狂轟細仔！她透露向佑目前交往的對象不僅年紀大他8、9歲，甚至還有過一段婚姻。向太坦言現在豪門其實早就不流行「家族聯姻」，只要兒子喜歡就好，但這位「準媳婦」卻讓她完全無法接受。

向太怒批要這種女人做媳婦幹嘛

向太陳嵐怒批小兒子自從談了這場姐弟戀後，整個人變得越來越壞、脾氣暴躁，甚至開始「躺平」不跟家裡聯絡，對於小兒子的未來，向太態度十分強硬並烙下狠話：「我要這種女人做媳婦幹嘛？所以這種女人我不見、我也不認，你敢結婚我也不認，這女的對他沒有助力，只有拖累！」向太陳嵐強調，年紀大幾歲或是外型不出眾其實都不是死穴：「可是你在一起，小日子越過越好，兒子也上了正軌，知道要奮發向上，做人要有進步，那我也可以接受。」相比之下，向太陳嵐對郭碧婷讚不絕口：「她把我的孫子帶得很好就好了，最主要是拿捏到向佐的心，也拿捏到我們的心。」早前向華強曾公開表示，為了防止家族遺產被「敗家子」揮霍，已經將家族信託基金的管理權交給郭碧婷。

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向佑從小到大一直讓父母頭痛

向佑從小到大一直讓父母頭痛，向太陳嵐指向佑從小反叛，曾痛心反思他「被養壞」，早年無底線給錢導致他養成依賴個性，直言自己明白「慈母多敗兒」這句話。向佑2016年曾因毆打的士司機被判囚半年一事，「你看他犯了兩件事，都是因為他控制不了他脾氣，他打人啊，打計程車司機，然後打完人還跟人家（說）你知不知道我爸爸是誰。你說他到底是天才，還是白癡呢。」有指向佑因不滿遺產分配加上生活作息惡劣，目前已被父母「拉黑」所有聯絡方式遭放逐，每月只能領取基本生活費。