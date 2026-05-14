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向佐、郭碧婷「長期分居」爆危機？ 向太親揭兒子與媳婦真實關係

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-14 HKT

影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）曾就財產規劃，擔心被兩子敗光家業，打算成立信託基金，並將所有遺產交予大仔向佐的台灣妻郭碧婷管理。近日郭碧婷現身活動時，提到與老公向佐長期維持異地分居，向太為此回應兒子與媳婦私下的真實狀態。

郭碧婷只在乎向佐跟仔女聯繫

向佐與郭碧婷於2019年結婚，二人婚後誕下一對仔女，湊成一個「好」字，但郭碧婷當年懷孕時，又屢傳與向佐與鬧婚變，直至近一、兩年才平息傳聞。郭碧婷在近期公開現身時，被問到與老公的關係，郭碧婷直言：「其實我基本上只在乎小孩跟他有沒有聯繫。」奶奶向太為此開腔交代。

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向太在訪問中被問到兒子向佐與新抱郭碧婷因為工作分隔兩地，作為長輩會否替二人感到擔憂？向太坦言自己完全不擔心：「他們常見面的啊，我們從來沒有瞎操心。」向太還進一步爆料，指出只要向佐一有空檔，就會飛到台灣陪伴妻兒，而郭碧婷同樣十分體貼，時常會提前了解老公的行程，帶一對仔女去劇組探班。

向太爆料向佐夫婦見面次數

向太笑稱向佐與郭碧婷的見面次數，其實「比大眾想像得還要多很多」，只是二人很有默契地選擇不對外張揚，低調地守護專屬一家四口的溫馨時光。向太而指現代科技幫忙不少，向佐與郭碧婷基本上每日都會視像「見面」，分享彼此生活點滴：「現在太方便了，所以不覺得好像分兩地居住，這跟以前不太一樣了。」向太直接粉碎外界對二人感情生變的疑慮。

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