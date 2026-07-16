施南生離世｜向太心疼摯友為愛沉淪：這輩子就是徐克  兩烈女惺惺相惜  自爆與向華強瘋狂史

資深電影人施南生近日離世，震驚電影圈，各界紛紛致以哀悼。與施南生同為業界巨擘的向太陳嵐，在近日的直播中談及這位故友，直言施南生是「為愛沉淪」，將一生奉獻給了她最愛的男人——導演徐克。向太更感性地表示，自己也是為愛奮不顧身的同類人，並罕有地大爆與丈夫向華強的「七日瘋狂秘史」。

向太：她的這輩子就是徐克

在直播中，向太追憶施南生與徐克之間數十年的情感羈絆。她形容施南生骨子裡是個不折不扣的「戀愛腦」，用大半輩子的深情去遷就和照料那位彷彿永遠長不大的「男孩」徐克。向太說：「因為她的這輩子就是徐克吧」，她默默地將所有的愛交付給這段關係，為徐克的電影夢想鋪路、護航，從不言苦。即使兩人愛情長跑二十多年、結婚十年後分道揚鑣，施南生始終沒有對外說過徐克半句不是，這份通透與深情讓向太感到心疼又惋惜。

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向太心疼施南生為愛沉淪

向太坦言，施南生對愛情的執著，與自己對向華強的感情十分相似，她表示：「我和施南生是惺惺相惜，我明白她的苦，她也明白我的苦。不過我比較幸運的是，向生沒有不要我」。她回憶起當年，自己不顧家人反對，放棄了台灣首富之子的前男友，選擇了當時尚未大富大貴的向華強。向太形容那是一種源於身體本能的喜歡，並大方透露兩人曾有過「整整一周足不出戶膩在一起」的瘋狂經歷。她認為，施南生愛徐克，和她愛向華強一樣，都是為愛奮不顧身、轟轟烈烈的性情中人。

施南生徐克2014年離婚

施南生與徐克於1978年結緣，儘管婚姻在2014年畫下句點，但兩人事業上的合作從未間斷，共同打造出《龍門飛甲》、《狄仁傑》系列等無數經典。如今伊人已逝，向太這番「為愛沉淪」的評語，或許為施南生傳奇的一生，增添了另一層感性的註解。

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