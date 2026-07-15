施南生離世｜王祖賢晒珍貴合照感激改變一生 憑聶小倩紅遍亞洲 施南生緊靠徐克笑得純真

香港影壇傳奇製片人施南生於7月13日在養和醫院病逝，享年75歲。消息傳出後，大半個娛樂圈陷入深切哀痛，多名電影圈巨星先後發文悼念這位華語電影界的一代鐵娘子。當年憑藉電影《倩女幽魂》中「聶小倩」一角而紅遍全亞洲的「一代女神」王祖賢，今日亦於社交平台小紅書上載了一張極具時代意義的珍貴合照，發文悼念這位改變她一生命運的恩師。

王祖賢撰文悼施南生

長居加拿大、久未露面的王祖賢在得知噩耗後悲痛萬分。她在小紅書上分享了一張集結了她本人、施南生、徐克以及林青霞的絕版大合照，字裏行間充滿著對施南生無盡的感激與不捨。她深情寫道：「當我還是小毛丫頭的時候！是您給予我機會，南生，我永遠敬愛的姐姐～音容宛在，風範長存。」言語間盡顯兩人深厚的姊妹情誼與知遇之恩。

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施南生於照片笑得燦爛

從王祖賢分享的珍貴合照中可見，當時的王祖賢與林青霞均處於顏值的巔峰時期，氣質出塵、明艷照人。而當時年僅36歲的施南生，則微微側頭靠在徐克身旁，笑得如同小女孩一般純真燦爛；徐克的右手輕輕搭著她的肩膀，舉手投足間盡顯對她的疼愛與深情。四人的同框畫面，將八、九十年代香港電影黃金歲月的美好瞬間永遠定格。

王祖賢執二攤演聶小倩

提到王祖賢與施南生、徐克的深厚淵源，不得不提1987年的經典神作《倩女幽魂》。這部電影不僅是港產片史上無可替代的經典Icon，王祖賢完美塑造出的女鬼「聶小倩」，更讓她躍升為亞洲巨星。不過，原來當年徐克心目中「聶小倩」的第一人選並非王祖賢，而是當時紅透半邊天的日本女星中森明菜。據悉，連戲中出現的聶小倩畫像，也是照著中森明菜的模樣繪畫。

施南生獨具慧眼敲定王祖賢

儘管徐克當年盛意拳拳邀請中森明菜參演，但最終仍遭婉拒。在選角重新洗牌之際，最終由徐克和施南生排除萬難、獨具慧眼，拍板敲定由當時還是「小毛丫頭」的王祖賢出演。正是當年施南生給予的這次寶貴機會，造就了影史上最經典的「聶小倩」，徹底改寫了王祖賢的一生。斯人已逝，但施南生對電影的熱愛與獨到眼光，將永遠留在影迷與一眾巨星的心中。

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