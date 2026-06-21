王祖賢素顏「睡房私密鏡頭」流出 加拿大豪宅設禮佛室 大露台遠眺市景

憑電影《倩女幽魂》在亞洲走紅的王祖賢，明年便踏入60歲，自2003年完成電影《美麗上海》後，便息影移居加拿大溫哥華生活。王祖賢有一段時間非常低調，甚少公開露面，直到近年在加拿大開設艾灸館，才開通小紅書間中分享近況。王祖賢近日更新社交平台，透露為擴展業務啟程往美國矽谷，整理行李時意外曝光豪宅內貌。

王祖賢曝光私人空間

王祖賢過往曾為宴請朋友到家中聚會，一度下廚曝光飯廳及廚房環境，空間寬敞舒適。而王祖賢近日的影片，因在睡房整理行李，故大方公開私人生活空間，見到當中有巨型衣帽間。鏡頭下，巨型衣櫃內整齊擺放著各式各樣的時尚服飾，展現出王祖賢的生活品味。

而王祖賢的睡房，配有落地大玻璃窗，陽光灑落進房內，襯托出窗外令人心曠神怡的秀麗景致。王祖賢在片中透露因要到美國展開長達一個月之旅，因此準備兩個大行李箱，滿地的衣物揭開王祖賢不擅長整理一面：「收拾行李是我比較困難的事情，我不太愛收拾行李。」

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王祖賢豪宅露台遠眺無邊際美景

王祖賢之後走進浴室，見到採用大理石打造，寬敞的大浴缸旁擺滿護膚品，氣派奢華。客廳旁的禮佛室，同樣採用落地玻璃設計，陽光透射進室內，顯得格外清幽且莊嚴。王祖賢還移步到露台，遠眺無邊際的美景，王祖賢悠閒地坐在藤椅上吹着微風，品嚐飲品，愜意自在的慢活生活，羨煞旁人。

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