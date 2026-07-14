施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」

資深電影人施南生於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。施南生與徐克曾是香港影壇著名的「神鵰俠侶」，兩人的名字緊密相連，共同開創了港產片的黃金時代。雖然施南生在2014年親證兩人已離婚，不過兩人關係依然很好，徐克連日來低調現身醫院探望，並陪伴她走完人生最後一程。

金庸對施南生有著極高的評價

施南生與徐克在香港電影黃金時期曾攜手將多部金庸經典搬上大銀幕，施南生與金庸兩人關係深厚，金庸更對施南生有著極高的評價，他認為施南生是一位外表堅強、能幹，但在面對摯愛時卻展現出百分之百痴情的女性。林青霞亦曾提及金庸評價施南生是唯一對老公意亂情迷的妻子：「她是百分之百的癡情女子，將自己奉獻變給她心中的才子。」

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林青霞曾提及施南生對徐克的深情

徐克的才華惹來不少狂蜂浪蝶，他曾與葉蒨文傳出緋聞，令施南生一度提出分手，但兩人最終仍排除萬難，於1996年在美國註冊結婚。施南生私下暱稱徐克為「老爺」，對他照顧得無微不至；而徐克亦曾於2008年公開向她示愛，稱她為「永遠是最好的女人」。林青霞與施南生相交逾40年，早已建立了深厚的關係，亦視她為生命中的貴人。林青霞曾在自傳中提及施南生對徐克的深情，引用金庸的評價，形容施南生是「唯一對老公意亂情迷的妻子」：「她是百分之百的癡情女子，將自己奉獻給她心中的才子，她崇拜他，保護他，把他當老爺一樣地服侍，她最高興的事就是徐克高興。」

施南生與徐克離婚內心難免受傷

可惜這段婚姻在2011年因徐克在拍攝電影《龍門飛甲》期間，被傳於網上結識了比自己年輕30載的樂樂，兩人甚為投契，徐克更索性聘用她為私人助理，自此經常出雙入對。直到2014年，施南生終於對外承認與徐克已離婚，結束了多年的婚姻關係。林青霞亦曾回憶施南生坦言若有其他女性能為徐克帶來創作靈感，她也會替他高興，可是當這樣的情況真的出現時，施南生內心仍難免受傷。當時林青霞試圖安慰對方，施南生唯一聽入耳的說話，就是將徐克「當家人」，結果施南生收起眼淚，繼續在事業上與他合作、在生活上照顧他。林青霞感慨地說：「她形單影隻，有時候跟她吃完晚飯送她回家，我在車上目送她瘦長的背影，踩着酒後不穩的步伐走進寓所，直叫我心疼不已。

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