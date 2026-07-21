奧德賽丨Do姐晒麥迪文合照衝出香港 外國作家嘲美顏過度令巨星變小白臉 香港網民反擊

由金像大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩電影《奧德賽》（The Odyssey）上映後全球票房走勢強勁，業界預計首周票房將高達20億港元，創下其導演生涯的最佳紀錄。為配合電影宣傳，金牌主持鄭裕玲（Do姐）早前透過其YouTube訪談頻道《The Do Show》前往海外，親自專訪多位參演該片的國際巨星，陣容包括麥迪文（Matt Damon）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、湯姆賀倫（Tom Holland）、Zendaya、Samantha Morton、Himesh Patel及John Leguizamo。

鄭裕玲分享麥迪文合照 外國作家轉發變熱話

鄭裕玲在專訪播出後，於Instagram分享了與《奧德賽》男主角麥迪文的合照，卻意外突破地域界限，引起海外網民關注。該帖文獲外國作家「Meecham Whitson Meriweather」留意並轉發，並反諷：「Obsessed with this very normal and not at all edited photo of Matt Damon and DoDo Cheng（我真的對這張麥迪文和鄭裕玲非常正常、完全沒有修過圖的合照著迷了。）」照片隨即在社交平台上引發外國人討論，令這場電影宣傳活動在國際網絡間獲得了額外的曝光率。

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鄭裕玲疑似美顏過度 麥迪文五官扭曲？

該張合照引起外國網民熱議的主要原因，在於照片的視覺效果。不少外國網民留言指出，該合照中使用了過度的美顏濾鏡，導致麥迪文的面部五官出現不自然的扭曲。部分評論更形容麥迪文在照片中失去原有的粗獷氣質，膚色異常白滑而變成「小白臉」。

香港網民趁機Sell鄭裕玲

有香港網民趁機向外國網民介紹鄭裕玲，指她是香港影后、非常有經驗的演員和電視節目主持人，「Dodo is our baby girl. You don't mess with Hong Kong baby girl. She will photoshop as she please.（Dodo是我們的寶貝女孩。你最好別惹香港的寶貝女孩，她愛怎麼修圖就怎麼修）。」、「Come on. Dodo Cheng's 69 years old, let her have some fun with putting some blings on the photos.（算了吧！鄭裕玲都 69 歲了（實為68歲），就讓她在照片上加點亮晶晶的特效、開心一下）」，展現出力撐自己人的香港人團結精神。

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鄭裕玲與麥迪文交談甚歡

在《The Do Show》的訪問中，鄭裕玲與麥迪文交談甚歡，麥迪文更讚鄭裕玲問到好問題，並分享了與導演基斯杜化路蘭合作的趣事。他憶述首次參演路蘭的電影《星際啟示錄》（Interstellar）時，因路蘭對劇本的極度保密，一位製片助理曾親自帶著劇本飛往德國鄉郊，在他酒店房外靜候一天，待他讀完後立即將劇本收回。麥迪文亦提到，《奧德賽》的拍攝過程極具挑戰性，整個團隊需在偏遠地區以IMAX技術拍攝，過程艱辛得像一場「探險之旅」，但所有人都同甘共苦，建立了深厚的團隊情誼。他希望觀眾，特別是香港觀眾，能從這部傳頌三千年的史詩故事中，根據自己的人生階段找到獨特的個人連結與共鳴。

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