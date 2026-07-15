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余迪偉大膽向鄭裕玲挑機 直播神抽水提「向後掰」 全場死寂三秒網民笑爆咀：Do姐係最無辜

影視圈
更新時間：12:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-15 HKT

疑似呂方的男乘客日前與網約車司機因落車地點問題與司機對罵的影片在Threads瘋傳，由於二人在片中「粗口橫飛」，司機除了在乘客落車一刻認出其藝人身份掀起討論外，因他教該乘客開門的用字「向後Bye」也成為熱爆潮語。事件曝光後，不少網民聯想到呂方與鄭裕玲（Do姐）的「長短腳之戀」，紛紛留言調侃：「以前覺得Dodo好惡，而家明白晒」、「Do姐慘被拉落水」、「DO姐人生嘅污點再一次被翻出嚟。」

網民集氣成功召喚鄭裕玲出場

其後更有網民戲言要召喚鄭裕玲出場，想不到今次集氣成功！有網民在Threads開po：「剛剛聽電台live，迪偉喺Do 姐面前講咗句：『例如向後拉講咗向後bye...」全部人dead air咗3秒， 我笑咗出聲。」結果不少網民留訔熱討，有人為余迪偉打圓場：「其實我覺得迪偉唔係串Do姐，係純粹搞笑，而Do姐亦都唔會介意，都過咗咁多年，已經完全唔關Do姐事啦。」

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余迪偉向後拉全部人dead air咗3秒

當日鄭裕玲、余迪偉、余德丞及傑朱在節目上討論iPhone的語音輸入系統有時偵測不準確，余德丞分享解決方法，表示可以在iPhone內置字典剔走部份方言選項，就會減少偵測錯誤，鄭裕玲說：「識嘢多呀真係！」接着余迪偉隨即問：「譬如你講向後掰就變咗向後拉？」結果全部人dead air咗3秒，余德丞和傑朱立即咿咿哦哦打圓場並說：「哎～係～係呀！播歌時間。」不過事件已經在網上流傳，有人說：「會唔會有人已經唔記得Do姐同呂方曾經有過嘅關係？」、「好大膽，向後掰，喺公司忍笑忍得好辛苦。」、「我諗c君陸永都唔會敢咁樣抽水。」、「喺呢單『新聞』上面， Do姐係最無辜。」、「我都聽到，我都幾笑，迪偉勁夠膽喺Do姐面前講。」、「呢下抽水真係笑出聲。」

呂方曾因「坐咗十六年監」遭猛烈抨擊

後來還有人說：「以前睇《同事三分親》歐錦棠講咗句：『如果女方出軌嘅話，我一定話俾DoDo姐知』，當時笑到我肚痛。」不過亦有人覺得鄭裕玲不會嬲：「記得好耐以前有次大問答，問問題嗰個唔小心講起男方/女方，之後佢好尷尬即刻換個字眼，反而係Do姐叫佢唔使咁避忌。」鄭裕玲和呂方這段情長達16年，兩人在2008年分手，當時鄭裕玲曾與第三者無關：「呢個唔係唔開心嘅事，我哋冇交惡，以後仲係朋友，分開係非常文明嘅處理手法。」不過分手後，呂方屢傳緋聞，他曾意氣風發地表示：「我都坐咗十六年『監』啦，而家重獲自由，仲唔周圍瞄咩？」結果這番言論遭到公眾與網友的猛烈抨擊，指責他這樣形容前女友非常不尊重人，呂方後來態度轉趨避忌，表示不想越描越黑，並拒絕再對此作出進一步解釋，他更指有關報道誤解他的意思。

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