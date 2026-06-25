劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥

劉嘉玲與鄭裕玲（Do姐）是香港演藝圈中地位舉足輕重的影后級人馬，她們從80年代開始便在TVB合作，多年來兩人雖然屢傳不和，甚至曾有「掌摑」、「怒罵」等誇張傳聞，但實際上她們私底下惺惺相惜，關係亦師亦友。近日劉嘉玲為鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目《The Do Show》擔任嘉賓，暢談當年的合作點滴，更首度公開流傳多年的「片場掌摑」不和傳聞。

鄭裕玲傳不滿劉嘉玲遲到破口大罵

在節目上，鄭裕玲回憶初見劉嘉玲時，對方還是個剛從訓練班畢業的「小妹妹」，經常與吳君如、曾華倩等人聚在一起，性格活潑開朗。後來兩人合作拍攝六十集長劇《流氓大亨》時，卻傳出鄭裕玲因不滿劉嘉玲遲到而對其破口大罵，甚至有鄭裕玲「激動掌摑」劉嘉玲的傳聞。對此，鄭裕玲說：「傳吓傳吓就話我鬧你，更甚是有報導話我直頭摑你一巴。」劉嘉玲聽後立刻笑著否認：「你冇鬧我，呢啲嘢更加冇發生過。」

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劉嘉玲曾被鄭裕玲「教訓」

雖然當日未有如傳言中發生了掌摑事件，但劉嘉玲憶述當年確實曾被鄭裕玲「教訓」，她至今仍記着這番「訓話」，直言是當頭棒喝：「可能你係唔覺意咁講咗出嚟，但係係提醒我。因為我嗰時好懶散，拍電視劇嗰時有好多場戲！我嗰啲對白又記得唔熟，嗰時廣東話又唔係幾好。我記得有一場戲，我哋食完晚飯喺Canteen入去廠，我哋排戲，點知我記極都記唔到嗰啲台詞，跟住你就……『劉嘉玲，其實你知唔知呢場戲講咩？』我即刻覺得好羞恥！我淨係覺得……鄭裕玲咁多戲，咁多對白，嗰時你係主角，你係完全記熟晒（對白），其實你都係冇瞓覺嘅，你都係唔夠瞓嘅，咁點解我唔畀心機去記熟啲對白呢？我一路記住呢句說話囉，我而家譬如對啲新人呀，後輩啦，我有時會提醒吓佢哋，其實對佢哋係好事嚟嘅。」

劉嘉玲憶汪明荃超專業態度

劉嘉玲亦坦言汪明荃亦給她一個好榜樣，她說：「我記得我哋六點半嘅通告，佢六點或者五點半已經到咗。佢入去服裝間，揀好晒今日連戲嗰啲衫，搵佢個妹妹燙好晒。一定係早到，唔會遲到，就算同佢食飯，佢一定係早到嘅，對於我嚟講，係好寶貴嘅一啲指導同經歷。」

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後來鄭裕玲與劉嘉玲先後加入電影圈，在1991年的金像獎，鄭裕玲憑《表姐，你好嘢！》和劉嘉玲憑《阿飛正傳》獲提名金像獎影后，最後鄭裕玲擊膽敗劉嘉玲首奪殊榮，不過當時鄭裕玲未有親自到場領獎。她在節目中解釋當年缺席金像獎的原因，鄭裕玲說：「嗰陣大家都覺得十拿九穩係劉嘉玲攞，封面都整定係你，周刊都係整定。大家都覺得十拿九穩係劉嘉玲奪得，我就諗吓去唔去呢？我唔係話專登驚輸咗唔去，我係拍緊一套戲，咁佢哋就租咗間學校，好似禮拜六、禮拜日就冇人嘅，如果你唔拍呢，又唔知到幾時嘅期啦。咁諗吓，多數都係你攞啦，咁不如就拍戲啦，係咪？咁點知呢，我就攞咗喎！」劉嘉玲笑指當時失影后寶座大受打擊，她說：「你話係咪呢個世界就整定要我受一次打擊，其實我輸畀你係……我係心甘情願，因為你係我心目中一個好識做戲嘅演員嚟㗎！係真係㗎！」

劉嘉玲活好當下：可以隨時唔見咗

61歲的劉嘉玲現階段覺得找回自己：「我對呢個世界仲有好多好奇，我覺得我好似學極都學唔晒呢啲嘢咁樣，好多地方我都未去過，即係成日都好似帶住小朋友嗰隻好奇囉，所以你唔會覺得自己好老。況且做人經歷好多嘢之後呢，我覺得我淡定咗好多。即係你個人一淡定，好多嘢你覺得都係可以，任何事情發生嗰時，你就會變咗雲淡風輕咁樣。咁樣行出嚟，可能人哋就覺得係有個氣場，其實人生就係冇咩大不了，咩嘢都可以過㗎嘛。」

劉嘉玲未考慮退休

劉嘉玲續說：「我一路覺得我自己好活色生香。因為我覺得我有健康嘅運動，又有享受美食、享受紅酒，享受靚嘅嘢，但係我又可以好簡單咁樣 detox 幾日咁樣。即係我覺得我同埋我出去同啲朋友一齊食飯，我又有好多話題可以同佢哋分享，我都好健談。咁我一個人嗰時，我又可以好靜咁樣睇書呀、聽歌呀、上網呀。我以前話要活在當下，我而家要活好當下。因為我哋而家諗下年紀呢，即係身邊好多朋友，你會一路一路咁 say goodbye。咁變咗你會覺得好多，尤其係生命唔係你自己可以揀幾時完結㗎嘛。咁你隨時可以唔見咗嘅。咁我覺得我要活好當下囉。即係感受所有我而家呢刻感受嘅嘢囉，呢個先至係真實嘅嘢你嘛。」至於有否想過退休，劉嘉玲說：「我冇諗過退休，我覺得我而家同你都係自己可以控制㗎嘛，咁你想拍咪拍囉，唔好啱你嘅，唔想，你咪休息下囉。」

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劉嘉玲視恩師劉芳剛為第二個老竇

劉嘉玲在節目中亦罕有地談及恩師劉芳剛，分享了自己當年考無綫藝員訓練班時「賴死唔走」的趣事，更直言對方是她人生中的「第二個老豆」。劉嘉玲憶述，當時年僅十多歲的她，為了見偶像黃日華一面，膽粗粗報考無綫藝員訓練班。由於不諳廣東話，她硬著頭皮用拼音死記硬背了一篇詩詞稿，結果在考官面前背了兩句廣東話後，便不自覺地轉回普通話，最終被甘國亮「叮」走。本以為明星夢碎，誰知有奇蹟發生，訓練班負責人劉芳剛的秘書致電她，表示老闆想見她。劉嘉玲滿心歡喜地赴約，卻被劉芳剛狠批廣東話「完全唔得」。不過，劉芳剛似乎看中了她的潛質，提議她去選美，甚至包保她入十強，之後再介紹她拍電影。然而，性格倔強的劉嘉玲一口拒絕，堅稱只想讀訓練班。劉芳剛見她如此「硬頸」，便勸她回去學一年廣東話再來。劉嘉玲卻「賴死唔走」，甚至要求劉芳剛寫下字條，保證明年一定記得她。劉嘉玲笑言，當時其實是一半試探，一半想為自己找個台階下。沒想到，劉芳剛真的寫了字條給她。

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更令劉嘉玲感動的是，第二年訓練班招生時，劉芳剛真的信守承諾，再次叫她去面試。雖然她的廣東話依然未達標，但憑著一份堅持和誠意，她向劉芳剛提出：「如果你覺得我條件好，可唔可以俾個機會我入訓練班？三個月考一次試，如果唔 pass 你就叮我走。」最終，劉芳剛被她的誠意打動，破例讓她入讀訓練班，更為她安排了專門的語文和武術老師。劉嘉玲坦言，劉芳剛對她恩重如山，甚至當她是親生女兒般看待。「佢見我屋企環境唔好，會帶我同佢啲仔女去食 buffet。佢仲提點我，千祈唔好揈啲去做生意，因為你冇讀過書，你賺到錢你就去買樓，佢真係係我嘅貴人嚟嘅。佢真係好錫我，我哋之後都有聯絡，其實佢病得好嚴重嗰時，佢都專登喺加拿大返嚟睇一睇我。但佢冇話佢病重，佢係想嚟返嚟見一見我。我覺​​得呢個係我人生嘅一個第二個老竇。佢當我係佢個女。」

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