炎明熹與劉嘉玲同場低胸鬥性感 Gigi穿貼身吊帶裙高貴造型獲激讚 受邀出席高級晚宴

國際高級珠寶品牌卡地亞（Cartier）日前於香港半山一座私人府邸，盛大舉行「En Équilibre」高級珠寶展覽及晚宴。現場星光匯聚，郭富城、劉嘉玲、周興哲、古天樂、林嘉欣及炎明熹（Gigi）等均盛裝出席，場面璀璨。

郭富城、劉嘉玲同框氣場勁

活動當晚，郭富城與劉嘉玲兩位巨星的現身無疑是全場焦點。郭富城以一身經典的黑色西裝搭配煲呔型格亮相，手戴精緻的高級腕錶，並在胸前別上一枚獵豹造型胸針，盡顯成熟優雅的紳士魅力。

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劉嘉玲穿大膽深V高衩長裙

影后劉嘉玲則展現其無可匹敵的時尚氣場。她身穿一襲設計大膽的黑色深V高衩長裙，配上奢華的粉紅色羽毛披肩，胸前佩戴著一套由寶石組成的華麗項鏈，貴氣逼人。劉嘉玲在IG上大方分享了多張晚宴照片，其中包括與郭富城及周興哲的合照，兩代巨星同框，氣場十足。

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炎明熹變高貴性感女神

近年人氣急升的炎明熹（Gigi）成為當晚另一大驚喜。她一改昔日鄰家小女孩形象，以一襲黑色貼身吊帶長裙登場，搭配閃爍的鑽石頸鍊和手鍊，展現出前所未有的成熟與高雅。其造型照被轉發至社交平台Threads後，立即引發熱議，網民紛紛大讚她離開TVB後成功轉型，造型更變得更有女人味，力推她成為新生代女神。

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