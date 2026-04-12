炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？

剛於4月9日21歲生日的樂壇小天后炎明熹（Gigi），近日到澳門出席「微博文化之夜」，一改昔日青澀形象，以一身超性感晚裝震撼登場，突破個人性感尺度，宣告「Gigi已大個女」，渾身散發著成熟的女人味。

炎明熹妝容精緻顏值在線

活動當晚，炎明熹化上精緻妝容，顏值在線，狀態大勇。她身穿的「戰衣」成為全場焦點，完美展現出她日漸均勻的好身材。這條晚裝出自香港設計師簡幗儀（Lilian Kan）之手，是一襲紫花裙。裙款上身以法國串珠組成的立體紫花作裝飾，配上帶有淡色的網布，盡顯女性的美態。

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炎明熹晚裝極性感

然而，整套晚裝的最大亮點在於下半身的設計。裙子採用了透視薄紗，並以肉色布料打底，在燈光照射下，遠看視覺效果極其震撼，令不少網民驚呼炎明熹下身「同無著有咩分別」，極其吸睛，成功製造了熱辣話題。

「炎明熹越來越正」

炎明熹的這次華麗變身引發網民熱烈討論。除了對其透視裝的熱議，不少粉絲和網民都大讚她「越嚟越正」，認為她「生咗日又大個女」，徹底蛻變成小女人。更有網民表示，精心打扮下的炎明熹「有啲似徐子珊」，星味十足。

炎明熹選用理大師姐設計

事實上，這襲紫花裙去年台灣歌手張韶涵也曾在個人演唱會上穿過，可見設計深受女星歡迎。而炎明熹向來支持本地設計，這次選擇的設計師簡幗儀更是她的理大師姐，擁有個人品牌KanaLili，其本人也是一位擁有超過30萬粉絲的知名KOL。炎明熹這次大膽而成功的嘗試，無疑為她的演藝生涯寫下了美麗又性感的新一頁。

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