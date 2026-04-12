Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？

影視圈
更新時間：18:30 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:30 2026-04-12 HKT

剛於4月9日21歲生日的樂壇小天后炎明熹（Gigi），近日到澳門出席「微博文化之夜」，一改昔日青澀形象，以一身超性感晚裝震撼登場，突破個人性感尺度，宣告「Gigi已大個女」，渾身散發著成熟的女人味。

炎明熹妝容精緻顏值在線

活動當晚，炎明熹化上精緻妝容，顏值在線，狀態大勇。她身穿的「戰衣」成為全場焦點，完美展現出她日漸均勻的好身材。這條晚裝出自香港設計師簡幗儀（Lilian Kan）之手，是一襲紫花裙。裙款上身以法國串珠組成的立體紫花作裝飾，配上帶有淡色的網布，盡顯女性的美態。

相關閱讀：炎明熹21歲生日居家素顏照流出 擘髀作狀吞蛋糕盡顯鬼馬真性情 自立門戶剖白入行7年感受

炎明熹晚裝極性感

然而，整套晚裝的最大亮點在於下半身的設計。裙子採用了透視薄紗，並以肉色布料打底，在燈光照射下，遠看視覺效果極其震撼，令不少網民驚呼炎明熹下身「同無著有咩分別」，極其吸睛，成功製造了熱辣話題。

「炎明熹越來越正」

炎明熹的這次華麗變身引發網民熱烈討論。除了對其透視裝的熱議，不少粉絲和網民都大讚她「越嚟越正」，認為她「生咗日又大個女」，徹底蛻變成小女人。更有網民表示，精心打扮下的炎明熹「有啲似徐子珊」，星味十足。

炎明熹選用理大師姐設計

事實上，這襲紫花裙去年台灣歌手張韶涵也曾在個人演唱會上穿過，可見設計深受女星歡迎。而炎明熹向來支持本地設計，這次選擇的設計師簡幗儀更是她的理大師姐，擁有個人品牌KanaLili，其本人也是一位擁有超過30萬粉絲的知名KOL。炎明熹這次大膽而成功的嘗試，無疑為她的演藝生涯寫下了美麗又性感的新一頁。

相關閱讀：炎明熹14歲Busking片段流出  稚氣素顏盡顯大將之風  離巢TVB曾惹「反骨」負評

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
3小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
3小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
2026-04-11 19:00 HKT
DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
2小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
56分鐘前
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
8小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
8小時前