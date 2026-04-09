炎明熹21歲生日居家素顏照流出 擘髀作狀吞蛋糕盡顯鬼馬真性情 自立門戶剖白入行7年感受

樂壇小天后炎明熹（Gigi）參加《聲夢傳奇》奪得冠軍，入行至今已7年。前年她放慢腳步，停工逾一年後，決定自立門戶開展個人事業，更加盟Sony Music合作開拓大中華區市場，正式回歸幕前。炎明熹今日（9日）21歲生日，日前已與一眾「Gi炎粉」舉辦大型生日派對，今日炎明熹在社交平台分享多張新相，還撰長文感性剖白由14歲到21歲的心路歷程。

炎明熹居家素顏照顯童心

炎明熹今日凌晨在IG分享新相，顯得非常放鬆。相中的炎明熹長髮披肩，身穿簡單的背心和牛仔褲，近乎素顏的臉上流露出清純的少女感。在柔和的燈光下，炎明熹手捧一個插上單支蠟燭的小蛋糕，時而對向鏡頭露出甜美微笑，時而閉眼抱住巨大的麋鹿玩偶，畫面有趣。

炎明熹鬼馬Pose現真性情

炎明熹的其中幾張照片，突顯其鬼馬的一面，躺在沙發上的她，擘大口作狀要一口吞下蛋糕，又或者將一隻腳高高舉起，展現驚人的柔軟度，完全放下偶像包袱，還有與愛貓一同吹蠟燭，互動十分有愛。

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炎明熹曾因工作量大感不知所措

炎明熹踏入21歲有感而發：「由14歲到21歲，覺得時間過得特別快。」炎明熹形容去年感覺還像20歲，沒想到這麼快便迎來了21歲。炎明熹又在文中剖白成名後面對的巨大壓力，感覺得自己急速成長，以「hea→聲→準備→聲→壓力x1000! Boom...repeat」，來形容自己緊湊得令人喘不過氣的日程，坦言曾為排山倒海的工作，而感到不知所措。

炎明熹在困難中尋找樂趣

炎明熹在過程中慢慢學會在困難中尋找樂趣，即使面對壓力，也會「搞怪」一下來逗自己開心。炎明熹寫道：「有啲係迷茫、有啲係成長、有啲係突然開竅、有啲係純粹嘅開心快樂同遺憾……全部都係珍貴嘅回憶。」炎明熹回望過去認為：「覺得時間之所以過得快可能並唔係因為日子過得快，而係有意識咗自己做緊啲乜。」

炎明熹希望21歲的自己，能帶住以前的妹妹們繼續感受之後的每一天，並感謝粉絲：「係你哋俾咗好多好多唔同嘅力量同勇氣我。當我好似一個蝕咗氣嘅排球，你哋永遠都可以以唔同嘅方式幫我續返啖氣。」並感謝孫玥老師的「球不落地，永不放棄」，炎明熹表示會銘記於心。

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