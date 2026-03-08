炎明熹14歲Busking片段流出  稚氣素顏盡顯大將之風  離巢TVB曾惹「反骨」負評

現年20歲的炎明熹（Gigi）已是香港樂壇備受矚目的小天后。她15歲時在TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》中一鳴驚人，勇奪總冠軍，從此星途燦爛。早前經歷過離巢風波後，炎明熹如今自組個人工作室，以獨立發展的姿態繼續闖蕩樂壇。

炎明熹14歲青澀模樣曝光

近日一段炎明熹在2019年、年僅14歲時於尖沙咀海旁Busking的片段在網上流出並引起熱議。當時仍是中學生的她，以本名「王佳恩」在街頭表演。從影片中可見，炎明熹樣貌青澀，滿臉稚氣，素顏的她身穿白色簡樸上衣和牛仔熱褲，在公眾面前毫不畏懼，獻唱台灣天后A-Lin的名曲《有一種悲傷》。

炎明熹笑容純真爛漫

儘管年紀輕輕，但她投入的演唱充滿感情，聲線沉穩有力，已能駕馭歌曲中複雜的悲傷情緒，將當中的成熟韻味演繹得淋漓盡致，充分展現出她驚人的音樂天份和初見的大將之風。影片結束時，她展露出純真爛漫的笑容，與表演時的深情模樣形成鮮明對比。

炎明熹離巢引網民反應兩極

這段舊片除了讓大眾再次見證炎明熹的歌唱實力外，也因她離開TVB的決定，在網上引發了兩極的討論。有網民對她離巢的決定表示不滿，留言狠批她是「反骨女」，並諷刺道：「反骨的聲音，一直入心入肺」、「原來一個人反骨，會影響唱歌好唔好聽，現在已經唔想再聽她把聲！」。

炎明熹粉絲不滿偶像被指反骨

亦有網民為炎明熹護航，反駁「反骨」的說法。有粉絲指出，許多現今樂壇的天王天后，事業初期也曾離開過TVB，這在演藝圈是正常發展，不必對炎明熹過於苛刻。其中一位網民力撐：「話人反骨？香港大部分嘅明星、天王、天后都係由TVB走出嚟㗎喎，咁樣計落，咪大把反骨仔女喺影樂壇度囉？」。

