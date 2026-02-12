容祖兒御用監製評女歌手唱功 炎明熹與一天后同級僅次林憶蓮王菲？「Gen Z」至愛被暗批

曾為樂壇天后容祖兒、王菀之等擔任御用監製的著名音樂人馮翰銘（Alex Fung），近日在其社交平台Threads上發表對香港現役女歌手唱功的個人評價，並列出等級（Tier List），其星級點評隨即引發網民熱烈討論，其中炎明熹的排位成為焦點，而他對一位年輕人至愛歌手，評語就意味深長。

星級監製馮翰銘資歷深厚

馮翰銘在香港樂壇地位舉足輕重，他畢業於美國頂尖音樂學府Berklee College of Music，音樂才華備受肯定。他曾五度榮獲《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇編曲人大獎」，並兩次奪得「叱咤樂壇監製大獎」，其專業意見被視為業界指標。

馮翰銘女歌手唱功評級

根據馮翰銘發布的內容，他將女歌手的唱功劃分為三個等級，當中標準排除了他曾監製、作曲或編曲的作品，並主要針對目前仍活躍的歌手。其中林憶蓮、王菲、王菀之、Gin Lee（李幸倪）、Janice（衛蘭）、Joey（容祖兒）被列為Tier S (超級歌手) ，鄭欣宜和炎明熹就列於Tier A+，Moontang、Kiri T、Jace（陳凱詠）、Cloud（雲浩影）、Marf@COLLAR就被列入Tier A (Vibe)。

炎明熹評價極高與欣宜並列

名單中最引起網民關注的，莫過於近年人氣急升的炎明熹（Gigi）被馮翰銘放置在Tier A+級別，與橫掃各大頒獎禮的實力唱將欣宜看齊，足見他對炎明熹的唱功給予極高評價。有網民因此猜測二人是否有合作，馮翰銘雖否認，但表示期待未來有合作機會。

Nancy Kwai歸綽嶢唱功爭議

此外，馮翰銘亦對網民的其他評論作出回應。當有網民將唱作歌手Jace陳凱詠評為C級時，馮翰銘意有所指地反問：「如果 Jace Tier C ， 咁 Nancy Kwai應該係…」，暗示近年深受年輕人喜愛的文青女神歸綽嶢（Nancy Kwai），在他心目中的唱功水平可能未達水準，言論相當耐人尋味。

