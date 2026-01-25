炎明熹增強自信 勇闖音樂路 加盟新公司脫胎換骨丨名人雜誌

「小天后」炎明熹（Gigi）去年9月告別《聲夢傳奇》4年來的旅程，經過一段放緩腳步的日子，月初正式宣布加盟Sony Music大中華區，成為蕭敬騰的同門師妹，帶着她的新曲《風旅》演繹出她的音樂旅程，Gigi告別昔日的「齊蔭頭」，換上新形象再出發，但仍帶着她同樣質地的個性，在更廣大的未來探索着音樂方向。

新歌帶點愛爾蘭風格

作為Gigi加盟後的頭炮，新曲《風旅》由日本作曲家KOKIA（吉田亞紀子）作曲及編曲，Gigi亦參與在創作上，她表示收到新曲聽到音樂已非常有畫面，「我自己聽到第一下感受到的畫面，是有個女仔在森林深處居住，但某一日她好想去啟程，雖然旅程是一個未知，但她發現有條河，流木開始隨着水去漂流，但她未知道將會去到哪裏，但有一種由小河慢慢會去到大海的感覺。」故事隨着旋律在Gigi的腦海中成型，她便將想法分享給填詞人Oscar，「今次歌詞非常適合，我們找到Oscar填詞，大家見面討論兩、三次歌詞，好多謝他俾足耐性、很理解我的想法下填了很符合想法的歌詞，而其實這首歌的主題是花，也帶點愛爾蘭風格，所以帶着這首歌和想法去和MV導演溝通，過程亦非常順利，導演亦覺得是頗有色彩的一個故事，很多謝他們願意聆聽我的想法，將這些想法一一實現的熱誠。」

炎明熹加盟了Sony大家庭，她希望新公司在事業發展和音樂創作上，能給她更多新意見。

唱功了得的Gigi卻自言沒有太大信心，要在唱功和樂理上再下苦功。

早前舉行演唱會，一眾「Gi炎粉」仍然全力支持她，令Gigi感動不已。

Gigi加盟新公司後工作邀約頻仍，早前就為Vivienne Tam的時裝騷當模特兒。

成為「炎老闆」

新曲由Edward Chan監製，之前也曾為Gigi監製《Only For Me》，「之前大家都說他看起來很惡，但大家一起製作音樂時，可以感受到他對音樂的熱誠，他對音樂的理解與看法，除了錄音外也教會我很多音樂上的知識，他真的很適合老師這個角色，有種亦師亦友的感覺，有種很尊敬、但亦很親密同時會教導我的師傅。」Gigi成立「然后工作室」後，曾經與她的團隊參與15場的原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》，亦在亞博覽館舉行過屬於自己的音樂會《風之旅My Voyage Goes On Live》，今次帶着團隊加盟Sony大家庭，更被戲稱「炎老闆」。

成立「然后工作室」後，Gigi更與其團隊參與音樂劇《一束光——高錕的記憶》的演出。

在事業上遇到問題時，Gigi都會搵曾在《聲夢》中擔任其導師的Gin Lee請教。

同樣曾任Gigi導師的AGA，亦是甚照顧她的好前輩。

幸有前輩支持

問到Gigi以這種形式與唱片公司合作，目的是爭取更多表達自己的想法嗎？她笑言：「我自己不是很會表達的人，面對人和事時都有困難，發現自己語言能力和組織能力有點差，但始終都要踏出第一步去溝通。其實自小都是這種個性，雖然進步了一點，但踏出這一步是自己一直想嘗試的事，想努力點去表達自己的想法，亦調整與大家溝通的方式。我知道自己是比較麻煩的，有時也不知道自己想表達甚麼，但感覺內心有想法時便會卡住，我的同事給我很多耐性和理解，對我來說真的很重要，很多謝我們的團隊。」外間對於她加盟新公司有不同傳聞，她指加入新公司是想得到更多意見，自己也有過濾，「我也有請教很多前輩，她們給我很多意見，令自己想去嘗試一下，並沒有條件和很多的限制，亦沒有一直要達到甚麼，但相信也要與公司繼續磨合。之前有與Gin Lee老師以及AGA老師傾偈，她們都很理解我，亦有很多前輩都願意與我分享想法。」

Gigi在理工供讀時裝設計，她亦頗為享受大學生活。

Gigi喜與林奕匡做同門，她特別欣賞對方為姜濤創作的的《Dear My Friend,》。

增加自信趕走噩夢

《風旅》故事中的女孩從森林深處向外前進，雖然新公司已為Gigi舖好前路，已安排英文新歌及KOKIA老師的另一首作品給她，但她指自己性格使然，因此仍在摸索着向前行，「音樂上有太多元素、有不同風格和唱法，可能試到30歲、40歲時，都仍未試完所有風格和唱法，希望自己在唱功和樂理上鑽研更多，希望俾到自己足夠信心，我講過太多次，自己是頗為沒信心的人，希望身邊的人不會再聽到這句說話，我怕他們也為我煩惱，希望新一年俾到更多信心自己。我經常都會大壓力到，發夢夢見自己上台但未準備好的情況，希望自己可以再放鬆些。」

喜與林奕匡成同門

談到同門的前輩，Gigi曾在音樂劇上與葉巧琳合作，她更表示曾與林奕匡在活動上同台，「當時前輩亦分享了很多想法，沒想到緣份可以令我們加入同一間公司，希望之後可以多多合作，音樂會上我曾選唱他的《高山低谷》，唱起來真的很難，但我自己很喜歡這首歌，之前也有翻唱過他作給姜濤前輩的《Dear My Friend,》，我也很喜歡，姜濤前輩唱給他的朋友聽，以我理解也會有另一種感覺，很開心大家透過音樂去認識。」

過去一年發生許多變化，但Gigi倒不覺有甚麼不同，她一直都是本着順其自然的心態去生活。

新歌《風旅》故事中的女孩從森林深處向外前進，一如現實中的Gigi亦已告別過去，向前邁進。

Gigi自言一向不擅長表達自己，好感謝同事給她不少耐性和理解。

Gigi新曲由Edward Chan監製，她指對方教會她很多音樂上的知識，二人關係亦師亦友。

過去一年，Gigi的工作環境隨着約滿前公司而不斷轉變，引來不少關注，但對她而言，坦言沒有強烈的感受，「感覺和以往幾年一樣，沒有太大起伏，除了20歲時覺得，年紀由單位數變雙位數、然後來到2字頭，會覺得有少少感觸，但沒有覺得甚麼都沒做，自己在每一年同樣有做到的事情，有不同的珍貴回憶，『順其自然』和『隨遇而安』似乎最能表達到這個想法，暫時都是這8個字。我相信之後會明朗起來，和新公司認識不算長時間，從認識開始便搏命地做音樂，到開始拍MV、錄音都在專注工作，仍未有一套方式出現，相信明朗是之後的事。」

Gigi剪掉「齊蔭頭」，換上中分髮型新形象，重新出發。

Gigi換上帶點Hip Hop味道的新造型，予人脫胎換骨之感。

深信總有好事再來

Gigi在過去一年亦有享受大學生活，認識到不少同學，「我對社交這件事非常害怕，認識到大家是一件開心的事情，希望大家都接受到這個不太懂表達的我，哈哈！（如果是過去的工作模式，會影響到大學生活？）我又不會覺得，每個階段都有不同面對的方法，有時我也會這樣去想，如果我做這件事、是否會遇不到另一件事，但發現自己是想不通，就不要去想了。這樣想通後反而令我有放鬆的感覺，不會倔強於找到理由或真相，如果有做不到的事，相信會有其他事物降臨到你身邊，所以大家錯過了事物，不要灰心或氣餒，一定會有更好的事迎接你。」

以往總予人純情小妹妹感覺的Gigi，現在也嘗試較成熟的造型。

為拍《風旅》的MV，Gigi更吊威吔吊了半日，期間差點抽筋。

創作新歌時，Gigi將對歌曲的想法告訴填詞人Oscar，幸好對方很理解，出來的歌詞效果亦不俗。

歌迷未離棄超感動

透過音樂會及新歌發布會，Gigi眾多的「Gi炎粉」仍繼續支持她，問感覺大家熱情不減？她開心表示：「係呀！我沒想到大家會這樣支持我，大家會到亞博這個好遠的地方，得到大家支持我非常的開心，始終有一段頗長時間沒有見到大家，大家都好熱情，都知道我是很I的人，當晚俾了很多熱情給我，在安歌時忍不住哭了，有百感交集，亦有不幸的事發生，同時感受到大家的溫暖，令我有感而發地落淚，成為了難忘的回憶，此時此刻感受到大家的存在便足夠。」