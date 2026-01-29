炎明熹驚爆曾考慮退出娛樂圈：拜拜都唔講 首揭「入雪櫃」內幕 升呢做老闆自評近0分？

現年20歲的樂壇小天后炎明熹（Gigi），憑藉獨特聲線與舞台魅力收穫大批粉絲，但早前卻因合約風波沉寂半年，一度絕跡幕前。近日，她帶著新歌《風旅》強勢回歸，並首度公開剖白被「雪藏」期間的心路歷程，更驚爆當時曾極度焦慮，一度想過無聲無息地退出樂壇，放棄歌手身份。

炎明熹內心交戰萌生退意

炎明熹在訪問中坦言，在與前公司合約期滿的大半年前，已決定不再續約，隨之而來的是長達半年的停工期，也就是俗稱的「入雪櫃」。過去總是行程滿檔、被工作推著走的她，生活節奏突然被迫停頓，巨大的轉變讓她陷入極度迷惘與焦慮。

炎明熹想過不辭而別

她形容當時腦海中猶如「天使與魔鬼」在交戰，內心充滿掙扎，甚至開始懷疑人生，反覆自問：「我究竟還要不要繼續做（歌手）？」Gigi更自爆，當時曾萌生退意，甚至想過不辭而別，連一聲「拜拜」也不說就此消失在樂壇。

炎明熹因為歌迷而留低

就在她放棄的念頭最為強烈之時，讓她最終咬緊牙關堅持下來的，是她的一眾粉絲「Gi炎粉」。炎明熹感性地表示，每當想到粉絲們一直以來的無條件支持，就覺得如果自己這樣無聲無息地拋棄他們，是極度不負責任的行為。正是這份與粉絲之間的情義，成為了她重新振作、撐下去的最大動力。

炎明熹找老師進修歌藝

在「雪藏」期間，她並未自怨自艾，反而積極尋求突破，透過學習射箭、排球等運動來鍛鍊心智，同時尋訪多位歌唱老師進修，希望能「藏起」舊有的唱法，開拓更廣闊的音樂領域。

炎明熹做老闆自評僅「5分」

如今，恢復自由身的炎明熹在家人的支持下，自組工作室，正式升級成為「老闆」。不過，當被問及為自己的老闆表現評分時，她卻謙虛地只給了自己「5分」。她笑言，自己並不想當一個事事發號施令的領導，反而更像團隊中的一員，與大家並肩作戰。她認為自己的角色是在必要時，勇敢地站出來帶領團隊，而非高高在上。

