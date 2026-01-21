炎明熹自爆如廁有特別癖好？隨時因一設施令心情錯亂 加入新公司已訂下遠大理想

現年20歲的炎明熹（Gigi），自從宣布自組工作室作個人發展後，於今年1月加盟新唱片公司Sony Music大中華區，在香港、內地及台灣發展，成為台灣天王蕭敬騰的師妹。炎明熹還決心告別昔日的鄰家少女感覺，以全新形象示人，新歌《風旅》反響不俗，成績亮眼。雖然炎明熹造型改變，但性格依然可愛，最近獲邀到電台接受森美、Elsie及阿正的訪問時，繼而展示出其「外星人」本色，分享與新公司的趣事。

炎明熹嫌新公廁所太凍

在訪問中，森美問到炎明熹與新公司的磨合進度，Gigi表示公司同事很友善、又讚公司環境很漂亮，但廁所很凍，期間被問到為個廁所會是重點，Gigi解釋表示：「廁所真係好重要，因為我好鍾意踎厠所，個廁所啲紋路如果太花，我會覺得好似靜脈曲張。」她指地板的紋路會令她「心情錯亂」，各主持聽了「外星人」炎明熹這番獨特見解即捧腹大笑。

炎明熹有一個遠大理想

談到未來計劃時，炎明熹表示有一個遠大的理想：「之後有機會、有能力嘅話，我會想開個農場。」主持人阿正打趣問她是否開音樂農莊，即令炎明熹有所啟發，對「音樂」和「農場」的結合充滿興趣。森美直言炎明熹很適合做一些較「偏門」的事，但在台上唱歌時感情又很豐富，希望她能在生活中實現更大的夢想，期待炎明熹新旅程在「風旅」當中繼續向前飛。

