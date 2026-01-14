Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹激罕性感告別鄰家少女風 西裝褸內僅穿低胸「內衣」展白滑身材 顏值再升級超嫵媚

影視圈
更新時間：18:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-14 HKT

現年20歲的炎明熹（Gigi），自從宣布自組工作室作個人發展後，無論在歌路上還是形象上都力求突破，決心告別昔日的鄰家少女感覺。今日炎明熹於社交平台發布一輯全新造型照，其成熟嫵媚的形象再度進化，讓一眾粉絲和網民眼前一亮，驚嘆「Gigi真的長大了」！

炎明熹激罕展性感造型

炎明熹今次罕有地以性感造型示人，她身穿一套飾有白色波點的黑色直紋西裝套裝，但穿法極為大膽。貼身的西裝褸內，僅僅配搭了一件剪裁猶如內衣的同色系超短身上衣，大方展現出她零贅肉的完美纖腰和腹部線條。下身則配襯同系列的超短泡泡裙及神秘感十足的黑絲襪，腳踏高跟鞋，一雙修長美腿在鏡頭前一覽無遺。整個造型集型格、時尚與性感於一身極度吸睛。

相關閱讀：炎明熹風光加盟Sony Music進軍大中華 過檔感受自由：之前被保護 TVB未派員採訪Gigi咁回應

炎明熹顏值再升級

於顏值方面，炎明熹亦越來越靚。在其中一張臉部近鏡照中，炎明熹一改以往標誌性的齊瀏海造型，換上一頭氣質中分烏黑長髮，柔順的髮絲散落在臉龐，散發出滿滿的仙氣。妝容方面亦見心思，精緻的淡妝突顯了她的一雙招牌大眼睛，眼神比以往更添幾分故事感，水汪汪的眼眸顯得深邃迷人，彷彿會說話一樣，配上自然的唇色，完全擺脫了出道初期的稚氣，顏值再度攀上高峰，散發出輕熟女性的獨有魅力。

炎明熹「禾稈冚珍珠」

這輯照片曝光後，網民紛紛留言大讚炎明熹「禾稈冚珍珠」，身材原來如此有料，完美的身材比例和時尚表現力，證明了她不僅唱功了得，在駕馭不同造型方面也潛力無限。

相關閱讀：炎明熹驚爆傷眼貼紗布木無表情  左眼嚇現粒狀異物照片流出  一奇怪舉動安慰粉絲

