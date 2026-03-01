炎明熹唱TVB舊歌《大開眼界》 拒談回購所有歌曲版權 首奪《CHILL CLUB》冠軍歌好緊張

炎明熹（Gigi）今日（1日）到黃埔出席busking活動，吸引數百人圍觀，身穿低胸小背心的炎明熹除了唱出多首歌外，她更表示有重磅消息，之後唱出TVB Music Group歌曲《大開眼界》，唱完後Gigi 說：「好耐都冇唱呢首歌，有少少不一樣嘅感覺。」而busking期間，Gigi又與歌迷玩猜包剪揼，不過就猜輸，又狂收歌迷利是，又應要求向不同方向唱歌，非常親民，而Gigi表示馬年想學騎馬，至於TVB繼續沒有派人採訪。

Gigi唱《風旅》大壓力

Gigi受訪時，對於今日再次唱出TVB時期的歌曲《大開眼界》，她指自己比較少唱這一首歌，也知道有粉絲很喜歡這首歌，趁今次機會唱給大家聽，也希望之後能有機會唱更多不同的歌給大家聽，問她是在解決歌曲版權問題，買回以前所有歌曲的版權？她聽後即「哇」了一聲，續說：「呢樣嘢我哋稍後再傾，但最近就傾緊新歌方向，所以暫時未諗到呢啲嘢。」她透露新歌會跟SONY唱片公司師兄林奕匡合作，再問何時才解鎖唱其他歌曲如《Crystal Clear》？Gigi即反問大家是否很喜歡這首歌：「一定有機會嘅，某一年某一個月會唱到，我相信，（會唔會爭取？）呢樣事情未去傾到，但如果大家真係咁想聽嘅話，我會加油㗎！」至於新一年第一次busking就可以唱回TVB時期的歌是否覺得是好開始？她指雖然來到3月，但自己確實有點感覺到不知所措：「唔知點去調整自己呢個狀態同大家見面，但今日見到大家之後，我個心係放鬆咗好多。」她坦言以往唱新歌《風旅》時會覺得大壓力，因這首歌也很難唱，令自己覺得沒有安全感，現在以音樂跟大家去交流的時候就變得輕鬆，亦開心了很多。

Gigi想學騎馬

Gigi的《風旅》早前首奪《CHILL CLUB》冠軍歌，她上節目時更表示「好榮幸可以喺呢度唱歌俾大家聽」，她指當日很緊張，但也覺得好開心和榮幸有這個機會，至於是否想乘勝追擊在《CHILL CLUB頒獎禮》中獲獎？Gigi說：「我都希望可以參加唔同嘅活動，出席唔同嘅頒獎禮，攞唔攞到獎唔緊要，當然攞到獎係一個好大嘅鼓勵同動力，但我覺得順其自然就OK。」提到今日衣着，Gigi指是自己選的，覺得做歌手後首次busking，不想距離太遠，所以着得casual一點。她又表示新年回家鄉汕尾一星期，因食太多不同的東西，搞到發燒和腸胃炎，現在已好了很多，又指這次回鄉發現氣氛跟以往差很遠，笑言以前小時候玩炮仗那些東西很開心，現在自己恍似失去了童真，雖然自己也有玩滴滴金，但沒有以前那種感覺，所以要好珍惜每一個時刻的自己。她又謂估不到今日還有人派利是給自己，而自己今年見的親戚也不是很多，所以不用應付長輩的問題，對於是否會問她戀情問題？Gigi表示不會，通常是關心她有沒有壓力和工作，較少問起感情事。至於今年是否會去學騎馬，她表示想，因為小時候在鄉下，自己的細佬和細妹也試過騎馬，只有自己未試過，如果騎馬可以的話，就會想是否可以在馬上射箭，指她可以拍戲嘗試，Gigi則覺得其實要邊騎邊射很難。

Michael C 掛念方大同

提到好友鍾柔美最近新聞多多，問到Gigi是否有找對方？她坦言有傳訊息給Yumi，而上一次見Yumi也是在自己粉絲聚會後，但由於當時太多人所以沒有機會溝通，可能之後會相約對方食飯。另外，同場的Michael C表示適逢方大同逝世一周年，因為自己一直很掛念對方，所以今日特意唱出由對方歌曲組成的Medley來紀念他。