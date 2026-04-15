梁朝偉爆食梨拍40 take唔開心：不了解王家衛要求 劉嘉玲曾NG抹地xx次 回顧名導折磨巨星事跡

影帝梁朝偉與導演王家衛自1991年合作電影《阿飛正傳》後，多年來一直合作無間， 不單是王家衛的御用男主角，梁朝偉在王家衛鏡頭下的演出，亦多次獲最佳男主角獎項，如1994年《重慶森林》獲香港金像獎男主角及金馬獎最佳男主角，1997年《春光乍洩》跟張國榮合作，亦憑此片奪香港金像獎影帝，2001年《花樣年華》獲香港金像獎男主角和第53屆康城電影節影帝，與及2005年《2046》獲香港金像獎男主角，難怪梁朝偉曾表示從影以來最幸福時光︰「是跟王家衛導演合作的20年，因為佢同我嘅想法好相似。」

梁朝偉因吃梨子被王家衛要求重拍三、四十次

日前梁朝偉為「金馬電影大師課」擔任講師，在台上他罕見地在台上吐露心聲，直言自己正處於「表演的最後階段」，並決心走出舒適圈，嘗試更多元的合作。梁朝偉亦有分享與導演王家衛的往事。梁朝偉稱拍攝《阿飛正傳》時，一場與張曼玉吃梨子的簡單戲份，竟被王家衛要求重拍了三、四十次，卻始終不給理由：「我回家後超不開心，心想這麼簡單的鏡頭，我為甚麼做不到？」直到與侯孝賢導演合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，開始改變他做戲的方式。

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梁朝偉稱現在是表演的最後一個階段

今次梁朝偉的分享講座，台下的觀眾「含金量」超高，位位極具份量，包含桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等一票知名演員。梁朝偉在大師課上聊到與王家衛合作多年的經驗，經過侯孝賢的啟發後，他說：「不知道直到哪天又一個晚上看《阿飛正傳》，最後一個鏡頭，我學會如何看不出表演的痕跡，就是因為那場戲，讓我跟王合作了二十年，因為我知道我們的想法一樣。」問到王家衛的電影常常拍攝很多年，常要長時間維持在某個角色中，問到是否很痛苦或折磨？梁朝偉對此表示：「我覺得長時間在一個角色，可以讓自己演得更深入，可以很習慣這個角色。我一直希望可以改善自己的表演方式，所以不覺得是折磨，是可以在時間裡找到自己的style（個性）。演員應該要有自己的Style，我不知道要怎麼講，跟別人不一樣的，我一直在尋找自己表演的方式，跟王家衛（拍片）有很多機會可以落實。」他也提到：「我覺得現在是我表演的最後一個階段，所以一直嘗試走出舒適圈，以前很習慣跟認識的人拍，但因為現在也沒甚麼怕的，可以嘗試新東西。」

王家衛拍戲是出了名的「無劇本主義」

王家衛拍戲是出了名的「無劇本主義」，演員經常在到達片場後，才收到幾頁紙，甚至有時只是一段音樂或一個概念，然後就要求他們即場演繹，這種「神祕感」常讓演員感到迷茫與焦慮，再加上王家衛追求完美且經常邊拍邊改，他的電影製作期往往以「年」為單位，但多年人來依然有不少演員希望與王家衛合作。除了梁朝偉拍攝《阿飛正傳》因一個簡單的吃梨鏡頭一度懷疑自己是否還懂得演戲外，女主角劉嘉玲亦曾稱在戲中有一幕拖地鏡頭總共拍了27次，令她難以忘記：「我那地板都擦到光亮很乾淨了，然後他還是不滿意。然後我說你到底想怎麼樣嘛，然後他說反正就是不對，你再來。還是這樣擦，擦到滿頭大汗，然後呢這個熱氣從我的頭髮裡面好像滲出來，他說對了我就是要這種感覺。」張學友亦曾表示因一個抬頭望的簡單表情而NG了超過60次，結果讓他感到極大的挫敗感，更笑言以後不要再與王家衛合作。後來還有指王家衛邊拍邊加張國榮的戲份，於是他由原本的客串變成了第一集的男主角，他飾演「旭仔」一角被稱為不作他人選。而此片另一主角劉德華，在九龍城寨拍了三個月的戲份，卻全被王家衛剪掉，有傳因此令他對王家衛感到十分不滿。

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金城武曾被要吃近30罐鳳梨

與此同時，有指王家衛為了捕捉到最真實、最極致的情感和狀態，會用各種方法將演員「逼」到極限。在《重慶森林》中，飾演「何志武」的金城武在4月1日號被交往五年的女友告知要分手，但他卻將此當成一個愚人節的玩笑，並且每一天都買一罐5月1日過期的鳳梨罐頭，他給這份感情明確的立下一個時效，在罐頭還沒過期之前，這一份愛不會消失，在5月1日晚上，「何志武」的金城武吃完了所有的罐頭，象徵他對於阿Ｍay的情感已經過期，當時王家衛要求他不停地吃，最終他吃了近30罐鳳梨，吃到想吐，從此對鳳梨產生陰影。日本天王木村拓哉曾表示拍攝《2046》時從未遇過這種風格的導演，他有一場吃雲吞的戲，連續吃了5個小時，NG了26次，吃到完全沒有食慾。每天早上一到片場，王家衛導演會臨時告訴他要演甚麼，然後就會立刻開拍：「導演叫我演等一個人，然後就馬上就開拍，我問導演我在等誰？導演只說『某個人』，這令人感到非常困惑，要享受拍攝過程實在太難了，不過幸好梁朝偉提供了很多幫助，還一直鼓勵我。」木村拓哉更打趣地說：「如果有梁朝偉在，還是願意再次和王家衛導演合作的。」王菲亦曾說：「《2046》拍了五年，當時都不知道導演想要什麼，他整天變來變去，說的話都不算數，問他也沒用，他明白自己想要甚麼就可以了，我就和導演一起享受過程吧！」

章子怡被王家衛搞到一頭霧水

章子怡在《2046》飾演扮演的白玲一角，她曾透露有一場戲王家衛讓她從晚上拍到凌晨，但拍完後卻又跟她說「明天會更好」，讓她一頭霧水，不知道導演究竟想表達甚麼，但最後呈現的效果卻非常驚艷。鞏俐亦曾稱拍《2046》期間，導演常常會突然要求調整表演方式，或給出非常抽象的指示，讓她需要不斷地揣摩和適應，才能跟上王家衛獨特的節奏。韓國女神宋慧喬當年接《一代宗師》 本來說好短期客串，想著拍完就能逛吃逛吃，結果直接被王家衛扣在了廣東開平的古鎮里，一待就是三年，又指「我的所有行程均被打亂，不能接其他工作。」除了素顏打羽毛球打發時間，就是對著空蕩蕩的劇本發呆，連自己演的張永成是死是活都不知道。後來宋慧喬就萌生逃走的想法，不過卻被王家衛發現，甚至險被收走護照。雖然宋慧喬的劇份僅得6分鐘，但她就指這段經歷，令她對表演有更深入的理解，並澄清沒有與王家衛不和，期望與他再次合作。辛芷蕾在電視劇《繁花》中飾演「李李」，因王家衛追求極致的拍攝風格，其殺青經歷極其坎坷。她曾透露在拍攝的三年間一共殺青了4次，每次殺青都以為結束了，結果被叫回去重拍。首次殺青時工作人員準備的鮮花蛋糕，到後面因太頻繁沒有人再相信「殺青」二字。辛芷蕾曾不禁開玩笑問王家衛，「導演，等你拍完我覺得我都老得可以退出演藝圈了。 」王家衛卻跟她說，「辛芷蕾你才剛開始，這是你最好的時間，你不要覺得就要結束了。 」