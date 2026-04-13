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60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」

影視圈
更新時間：09:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-13 HKT

現年60歲的金像影后劉嘉玲，雖然近年減產，但一舉一動仍是外界焦點。近日她於北京出席品牌活動，現場影片及照片曝光，其極佳狀態旋即引起網民熱烈討論。

劉嘉玲最新容貌惹熱議

從現場影片可見，劉嘉玲身穿型格墨綠色風衣，配上一頭俐落短髮及誇張的金色耳環，打扮時尚有型。化上精緻妝容的她，精神煥發，神采飛揚，在活動上全程笑臉迎人，親切地與工作人員互動，盡顯巨星風範。其緊緻的皮膚和優雅的氣質，完全看不出已屆花甲之年，逆齡美貌令人驚艷。

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劉嘉玲「鼻孔外露」情況明顯？

然而，在一片讚美聲中，有部分眼尖的網民卻將焦點放在她的五官變化上，認為她面容的一處「轉變極為明顯」。不少網民留言指出，劉嘉玲的鼻子似乎與過往有所不同，看起來比以前更大，鼻翼變寬，更有「鼻孔外露」的情況。

網民：這鼻子太顯眼了

在網上流傳的留言截圖中，網民對其容貌議論紛紛，直言「她的臉我只注意到這個鼻子，這鼻子太顯眼了」、「怎麼鼻孔都變大了」。更有網民猜測她是否做了醫美，留言表示「是不是做過鼻子，感覺朝天了呢，以前不是的」、「就（是）不自然」，認為她的鼻子「感覺貼到了臉上」。不過，無論如何，劉嘉玲每次現身總能成為全場焦點，其自信的氣場依然強大。

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