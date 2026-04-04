劉嘉玲親母罕曝光  81歲「蘇州才女」王馥梅狀態氣質超凡  影后一舉動證進入人生新階段

現年60歲的金像影后劉嘉玲，向來以孝順聞名，近日她暫時放下繁重工作，與81歲的母親王馥梅及胞弟劉嘉勇一同出國旅行，享受溫馨的家庭時光。她於社交平台分享多張旅遊照片，其中久未露面的劉媽媽，其超卓狀態旋即成為網民焦點。

劉嘉玲媽媽狀態驚人

在其中一張合照中，劉嘉玲與母親並肩坐在林間小木屋前，面露喜悅之色。相比平日在幕前的華麗裝扮，劉嘉玲此行顯得格外輕鬆，她身穿啡色長褸，配搭黑色便服、頭巾和太陽眼鏡，眉宇間洋溢著假期的鬆弛神態。而她身旁的母親王馥梅，雖然已年屆八旬，但狀態極佳，風采依然。她一頭銀髮髮量充足，身穿黑白圖案衛衣及灰色長褲，打扮型格十足。更令人驚艷的是，王馥梅臉上幾乎沒有明顯皺紋，氣色紅潤，眼神堅定有神，氣質出眾，不負「蘇州才女」之名。照片中，兩母女手牽著手，坐姿與翹腳的方向幾乎如出一轍，盡顯母女之間的絕佳默契。

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劉嘉玲媽媽被封「蘇州才女」

王馥梅的藝術氣質源於其家學淵源，她的父親是蘇州著名的工筆畫名家，因此她自幼便畫得一手好畫，在當地小有名氣，有「蘇州才女」之稱。劉嘉玲曾透露，母親一度希望她能繼承衣缽，以藝術為終身事業，但她最終選擇了演藝圈。儘管路向不同，母女感情依然非常深厚。

劉嘉玲對小牛憐惜呵護

此行另一焦點，是劉嘉玲與小牛的親密互動。眾所周知，劉嘉玲有相當嚴重的潔癖，對生活環境要求極高。然而，在這次旅行中，她似乎迎來了心態上的轉變。從照片可見，她身處牛棚般的環境，卻毫不在意，更蹲下身溫柔地撫摸一隻可愛的小牛，臉上綻放出如孩童般的燦爛笑容。儘管小牛身旁便是牛糞，她也全不介意，撫摸着小牛的頭部，眼神中充滿憐惜與呵護。

劉嘉玲進入人生另一階段？

這一幕讓許多熟悉她的粉絲大感意外，紛紛讚嘆她為了小動物放下了多年的堅持，認為這代表她不再被過去的框架束縛，心態上進入了更自在、更貼近生活的人生新階段。

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