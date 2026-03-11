Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁朝偉劉嘉玲重遊不丹密會仁波切 現身酒店大廳被「集郵」 偉仔舉動洩真面目？

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-11 HKT

影帝梁朝偉與劉嘉玲自2008年結婚以來，一直甜蜜恩愛，雖然二人未有子女，卻不時二人世界，早前才孖住到日本北海道滑雪。近日二人在18年前結婚地點不丹，被網民偶遇，當時二人在酒店大廳，跟宗薩仁波切一同喝茶聊天，該名網民拍下照片並放上小紅書，又聲稱待梁朝偉跟仁波切交流完後，才鼓氣勇氣打招呼，又大讚「梁先生真的很Nice」，梁朝偉和劉嘉玲重遊結婚舊地，顯示出二人恩愛如初。

梁朝偉跟太太酒店密會仁波切

近日有網民在不丹偶遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天，梁朝偉當天一身運動裝束，打扮簡約隨意，而且現場沒有任何隨行人員，氣氛平靜莊重。該名網民遠遠的拍照，待他們交流完畢，才上前打招呼並要求合照，梁朝偉完全沒有架子，親民合照，該名網民將跟梁朝偉和劉嘉玲在不丹偶遇的經歷放上小紅書，並激讚「梁先生真的很Nice」，深具大明星風範。

相關閱讀：梁朝偉極度依賴劉嘉玲畫面曝光  影帝惘然求助表情前所未見  老婆搞笑反應證恩愛如初

梁朝偉劉嘉玲不丹舉行世紀婚禮

梁朝偉、劉嘉玲夫婦被網民偶遇，引起了網上熱話，並勾起了18年前二人在不丹世紀婚禮的回憶。梁朝偉與劉嘉玲在2008年7月，選擇在不丹的UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮，受邀觀禮嘉賓達一百多人，而且星光熠熠，包括雙方家人及王家衛、王菲、李亞鵬、林青霞、張叔平、張震、關錦鵬、上山安娜、鍾鎮濤、施南生、張清芳、葉童夫婦等藝人。

梁朝偉夫婦曾故地重遊

梁朝偉、劉嘉玲夫婦的婚禮，由第十七世大寶法王噶瑪巴親自主持，僧侶足足誦經了兩小時，給一對新人送上祝福，當時劉嘉玲身穿Vera Wang的經典白色深V婚紗，手上戴著價值逾千萬的卡地亞十二卡拉梨形鑽戒，之後又換上當地傳統服飾拍照，這場世紀婚禮對梁朝偉和劉嘉玲別具意義，在2024年二人也曾到不丹故地重遊，再次浪漫溫馨一番。

相關閱讀：60歲劉嘉玲北海道滑雪身手靈活　臨尾香失控重摔屁股落地　網民更關心：邊個操刀拍片？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
19小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
17小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
14小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
22小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
3小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
2小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
16小時前
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
17小時前