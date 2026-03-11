梁朝偉劉嘉玲重遊不丹密會仁波切 現身酒店大廳被「集郵」 偉仔舉動洩真面目？

影帝梁朝偉與劉嘉玲自2008年結婚以來，一直甜蜜恩愛，雖然二人未有子女，卻不時二人世界，早前才孖住到日本北海道滑雪。近日二人在18年前結婚地點不丹，被網民偶遇，當時二人在酒店大廳，跟宗薩仁波切一同喝茶聊天，該名網民拍下照片並放上小紅書，又聲稱待梁朝偉跟仁波切交流完後，才鼓氣勇氣打招呼，又大讚「梁先生真的很Nice」，梁朝偉和劉嘉玲重遊結婚舊地，顯示出二人恩愛如初。

梁朝偉跟太太酒店密會仁波切

近日有網民在不丹偶遇梁朝偉與劉嘉玲，當時兩人在酒店大廳與宗薩仁波切，一同喝茶聊天，梁朝偉當天一身運動裝束，打扮簡約隨意，而且現場沒有任何隨行人員，氣氛平靜莊重。該名網民遠遠的拍照，待他們交流完畢，才上前打招呼並要求合照，梁朝偉完全沒有架子，親民合照，該名網民將跟梁朝偉和劉嘉玲在不丹偶遇的經歷放上小紅書，並激讚「梁先生真的很Nice」，深具大明星風範。

梁朝偉劉嘉玲不丹舉行世紀婚禮

梁朝偉、劉嘉玲夫婦被網民偶遇，引起了網上熱話，並勾起了18年前二人在不丹世紀婚禮的回憶。梁朝偉與劉嘉玲在2008年7月，選擇在不丹的UmaParo酒店，舉行一場以藏傳佛教儀式的婚禮，受邀觀禮嘉賓達一百多人，而且星光熠熠，包括雙方家人及王家衛、王菲、李亞鵬、林青霞、張叔平、張震、關錦鵬、上山安娜、鍾鎮濤、施南生、張清芳、葉童夫婦等藝人。

梁朝偉夫婦曾故地重遊

梁朝偉、劉嘉玲夫婦的婚禮，由第十七世大寶法王噶瑪巴親自主持，僧侶足足誦經了兩小時，給一對新人送上祝福，當時劉嘉玲身穿Vera Wang的經典白色深V婚紗，手上戴著價值逾千萬的卡地亞十二卡拉梨形鑽戒，之後又換上當地傳統服飾拍照，這場世紀婚禮對梁朝偉和劉嘉玲別具意義，在2024年二人也曾到不丹故地重遊，再次浪漫溫馨一番。

