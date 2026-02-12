Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲劉嘉玲北海道滑雪身手靈活　臨尾香失控重摔屁股落地　網民更關心：邊個操刀拍片？

影視圈
更新時間：21:00 2026-02-12 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-12 HKT

現年60歲的劉嘉玲，跟影帝丈夫梁朝偉，相愛36年、結婚18載，二人外型合襯，婚後亦甚為甜蜜恩愛，劉嘉玲除了喜歡跑步外，近年更愛上滑雪運動，而且是講求身手靈活，考驗平衡感的單板滑雪，而梁朝偉當然做「跟得老公」，近日二人到了日本北海道滑雪，劉嘉玲更在小紅書分享自己滑雪英姿，但網民更關心背後負責拍片的攝影師身分，紛紛詢問是否梁朝偉，完全錯重點。

梁朝偉劉嘉玲日本機場被集郵

近日梁朝偉和劉嘉玲夫婦，在日本北海道的新千歲機場過關時被網民捕獲，當時偉仔更眼神迷茫，望向太太嘉玲求助，讓人對電眼影帝有一個嶄新的認識。二人到北海道當然不少得滑雪，劉嘉玲大曬自己戴上橙色冷帽、墨鏡，穿著灰色毛衣的靚相，表現得十分興奮雀躍，比起真實年齡，看上去足足年輕了20年，讓人又羨又妒，之後嘉玲更急不及待分享自己的滑雪短片。

相關閱讀：梁朝偉極度依賴劉嘉玲畫面曝光  影帝惘然求助表情前所未見  老婆搞笑反應證恩愛如初

劉嘉玲玩單板滑雪身手矯健

片中的劉嘉玲換上滑雪裝束，戴上頭盔及護目鏡，踏上滑雪板，即沿著雪山滑道直衝而下，以流暢自如的S形軌跡，高速滑行，身體的擺動與轉彎的控制都顯得駕輕就熟，平衡感極佳，完全不似已經「登六」，身手媲美年青人。但最令網民嘖嘖稱奇，是幫手拍攝劉嘉玲滑雪英姿的攝影師，全程拍下嘉玲的每一個動作，由於片中一直未見梁朝偉，網民紛紛詢問操刀拍攝的攝影師，是否就是偉仔，當然始終沒有答案。片中最後一幕，見到劉嘉玲在轉彎時重重跌倒，屁股坐落雪地，不過劉嘉玲似乎毫不介懷，更在影片上貼文表示「摔跤也是一種樂趣」，相當輕鬆豁達。

劉嘉玲曾大談梁朝偉最適合她

劉嘉玲跟梁朝偉相愛相知大半生，雖然未有下一代，卻一直享受二人世界。劉嘉玲早前在真人騷《一路繁花2》中，曾罕有地大談與梁朝偉的感情內幕。當被問及「是否曾覺得梁先生沒那麼好，有更喜歡的人」時，她坦率承認：「其實我有的。」但劉嘉玲強調，儘管曾在感情路上對其他人動過心，但經過時間的考驗與磨合，她最終的結論還是覺得梁朝偉最適合她，愛得難捨難離。

相關閱讀：60歲劉嘉玲神級凍齡！與後輩合照外貌反勝被讚似妹妹 52歲香港天后皺紋湧現

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

