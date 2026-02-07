Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

60歲劉嘉玲神級凍齡！與後輩合照外貌反勝被讚似妹妹 52歲香港天后皺紋湧現

影視圈
更新時間：17:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-07 HKT

近日樂壇天后楊千嬅迎來52歲的生日，人緣甚佳的她，連日來跟不少圈中好友慶生，當中包括相識多年的劉嘉玲，在生日飯局上少不了拍照留念，近日劉嘉玲將二人合照分享到小紅書，想不到一石激起千重浪，網民紛紛留言激讚劉嘉玲保養得宜，皮膚白滑，外貌完全看不出已經「登六」，甚至比起52歲眼角現皺紋的楊千嬅更加年輕，只能說句「沒有比較便沒有傷害」。

劉嘉玲皮膚滑溜被讚凍齡美女

在生日飯局上，壽星女楊千嬅身穿一件粉紅色休閒衛衣，手捧精緻的生日蛋糕，臉上掛著幸福滿足的笑容。劉嘉玲則身穿型格的黑色皮褸，配上珍珠項鍊，懷中抱著可愛的貴婦狗，一身打扮高貴而時尚。兩人頭貼頭親密合照，氣氛溫馨和諧，其後劉嘉玲將合照分享到小紅書，想不到惹來網上熱烈討論，指劉嘉玲外貌凍齡，廿年如一日，反而楊千嬅雖然年輕8年，卻是眼角有皺紋，面部浮腫，皮膚鬆弛，不及劉嘉玲的緊緻，紛紛詢問劉嘉玲如何神級保養。

劉嘉玲半退休養尊處優

劉嘉玲年青時已經是大美人，近年減少了幕前工作，養尊處優，閒時跟丈夫梁朝偉一起跑步行山，多次被網民野生捕獲要求合照，劉嘉玲來者不拒，甚為親民，影帝周潤發也是她的星級跑友之一，而且劉嘉玲每次跑步也是素顏上陣，對自己容顏充滿信心。

楊千嬅一人養全家捱到殘？

至於楊千嬅曾患子宮肌瘤，生兒子丁進諾（Torres）時，已經冒了很大風險，身體狀態曾被指每況愈下。而且她是家中經濟支柱，一人養全家，多年來馬不停蹄搵食，舉辦巡迴演唱會外，又北上做商演及上綜藝節目，包括《妻子的浪漫旅行3》及《我們的歌3》。楊千嬅曾表示過往做歌手追夢的路太辛苦，又耗費大量心力，令到自己「個人好虛」，捱到殘的楊千嬅，比起進入半退休的劉嘉玲，外貌上難免被比下去。

