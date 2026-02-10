Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁朝偉極度依賴劉嘉玲畫面曝光  影帝惘然求助表情前所未見  老婆搞笑反應證恩愛如初

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-10 HKT

影帝梁朝偉與劉嘉玲相愛36年、結婚18載，是演藝圈中公認的神仙眷侶。兩人一動一靜的個性互補，相處融洽，恩愛之情時常羨煞旁人。近日這對夫妻同遊日本北海道，在新千歲機場過關時被網民捕獲，梁朝偉一反常態的「反差萌」表情，再次成為熱話，也讓人窺見了他們夫妻間的甜蜜日常，網民表示見證了梁朝偉極度依賴老婆的一刻。

梁朝偉電眼情人變惘然大叔

根據網民分享的照片，現年63歲的梁朝偉在機場過關、檢查行李時，一改平日在銀幕上沉穩自信的「電眼情人」形象。他身穿黑色運動裝，手拿眼鏡，卻並未看向海關人員，反而瞇着雙眼、一臉惘然地望向遠方，表情中帶著幾分無措與可憐，似乎在向誰發出求救信號。在他身旁的助理也配合地指向他凝望的方向。

梁朝偉可憐眼神向老婆求救

另一張從遠處拍攝的照片揭曉了謎底，原來梁朝偉「求救」的對象正是他的老婆大人劉嘉玲。當時，劉嘉玲身穿時髦的棕色毛毛大衣，配上一頂亮藍色毛帽，悠閒地將雙手插在口袋裡，站在不遠處，眼神似乎正帶着「食花生」的笑意，欣賞著老公手足無措的搞笑場面。這一幕生動地展現了夫妻間的相處情趣，也讓網民笑稱，平時氣場強大的影帝，私下似乎極度依賴與依戀老婆，而劉嘉玲偶爾整蠱老公的反應，也完全符合她活潑開朗的個性。

劉嘉玲：梁朝偉是最好的選擇

劉嘉玲早前在真人騷《一路繁花2》中，曾罕有地大談與梁朝偉的感情內幕。當被問及「是否曾覺得梁先生沒那麼好，有更喜歡的人」時，她坦率承認：「其實我有的。」但劉嘉玲強調，儘管曾在感情路上對其他人動過心，但經過時間的考驗與磨合，她最終的結論是：「他（梁朝偉）是最適合我的。」她更甜蜜地表示，自己找到了「最好的選擇」，並且這份認定是雙向的：「我很幸運，他也是覺得，我是他最好的選擇。」節目最後，她深情地隔空舉杯致意：「謝謝你，梁先生。」

梁朝偉劉嘉玲關係牢不可破

從機場的逗趣互動，到節目中的深情告白，梁朝偉與劉嘉玲再次向大眾展示了他們堅不可摧的愛情。這段長達36年的關係，既有著互相依賴的溫馨，也有著輕鬆整蠱的樂趣，更有著歷經考驗後對彼此的最終認定，無疑是演藝圈中最動人的愛情典範。

