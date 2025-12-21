劉嘉玲認曾有更心動的人！驚爆「梁朝偉也不是那麼好」 洩36年情路心聲：他是最XX我的

影后劉嘉玲與影帝梁朝偉相愛36年，是演藝圈中公認的神仙眷侶。然而，劉嘉玲近日在內地真人騷《一路繁花2》中，與寧靜、張栢芝、劉曉慶、何賽飛等女星聚餐時，竟罕有地大談與梁朝偉的感情內幕，更震撼承認在感情路上曾對其他人動過心，直言一度有「其實梁朝偉也沒有那麼好」的感覺，坦率的發言引發熱議。

劉嘉玲認曾對別人心動

在節目中，寧靜向劉嘉玲拋出一個極其尖銳的問題：「你不會有一刻半刻的覺得，其實梁先生（梁朝偉）也沒有那麼好，還有更喜歡的人？」劉嘉玲在短暫思考後，坦然回答：「其實我有的。」劉嘉玲強調儘管曾有過對其他人心動的瞬間，但經過時間的考驗和磨合，她最終的結論是：「但是我最終還是覺得，他（梁朝偉）是最適合我的。」

相關閱讀：劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光

劉嘉玲指梁朝偉是她最好的選擇

劉嘉玲進一步分享她對這段關係的看法，認為自己找到了「最好的選擇」。她說：「我還是覺得他是我最好的選擇，沒有一個人能夠比他更優秀。」她更甜蜜地透露，這份認定是雙向的，「我很幸運，他也是覺得，我是他最好的選擇。」最後，她深情舉杯，向老公隔空致意：「謝謝你，梁先生。」

相關閱讀：劉嘉玲爆張栢芝冇男友都想生仔 公開不斷生B之謎：要生到不能生為止 認曾被媽媽勸阻

劉嘉玲曾與多位富商傳緋聞

劉嘉玲與梁朝偉愛情長跑多年，期間他們各自都與他人傳出緋聞。梁朝偉曾傳戀上張曼玉、周迅等女星；劉嘉玲也曾與不少富商傳出緋聞，包括郭台銘、孫道存、景百孚，甚至傳過她與前男友許晉亨復合，但她最終仍跟梁朝偉攜手步入婚姻。這次劉嘉玲在節目上的坦白，不僅沒有引起負評，反而讓許多網民大讚其真實與坦誠，認為這才是長久關係的真實面貌——縱然有過欣賞或心動的時刻，但最終明白誰才是最適合自己的靈魂伴侶。

相關閱讀：沈嘉偉家族聯姻 豪門世紀婚禮巨星雲集 梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳同場超震撼