沈嘉偉家族聯姻 豪門世紀婚禮巨星雲集 梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳同場超震撼

第62屆金馬獎頒獎典禮周六（22日）圓滿結束，日前在台灣同樣有一場毫不遜色的世紀婚禮，在台北寒舍艾美酒店盛大舉行。婚宴不僅聚集港台兩地的政商名流，還有大批巨星現身，包括影帝梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳、鍾鎮濤、梁家輝、袁詠儀等到賀，場面盛大堪比頂級頒獎典禮。

一對新人背景顯赫

一對新人原來背景超強，新郎Justin是日盛金控千金關穎的侄仔，新娘沈婷婷的父親是邱淑貞老公沈嘉偉的胞弟沈健偉，由於兩兄弟感情要好，更一齊打拼時裝品牌江山，透露生意及哥哥的人脈與大批圈中人相熟。鍾鎮濤的女兒鍾懿更在婚宴上獻唱，為一對新人送上最真摯的祝福。而婚宴後的派對更變成懷舊夜市，有不少地道街頭小食招呼賓客。

劉嘉玲昨日（23日）在IG分享大量合照，曝光現場盛況。照片中見到婚宴現場星光璀璨，劉嘉玲與老公梁朝偉、好友邱淑貞及女兒、鍾鎮濤夫婦、張清芳、上山詩鈉等開心合影。向來低調有「社恐」的梁朝偉，成為全場嘉賓爭相合照的「人形立牌」，魅力不減。

李明依開心被梁朝偉認出

台灣藝人李明依幽默表示：「多年閨蜜好友兒子的婚宴，太美好太開心了，幾乎所有好姐妹都盛裝出席，當然有我永遠最愛的婆～阿芳（我們也是長長久久的一對），這一晚還見到好多多年不見來自世界各地的朋友。重點來了…大家都在想甚麼時候可以跟梁朝偉拍照，哈哈哈！沒想到他還記得我耶，以前我們可是一起打過保齡球呢（我怎麼甚麼球都會打），祝福新人幸福永遠，生很多好孩子，這世界非常需要」。

TVBS主播蔣雅淇留言：「金馬獎等級婚禮～我坐下來發現，後面是劉嘉玲、梁朝偉，隔壁桌有關之琳、張艾嘉，對面是袁詠儀、邱淑貞！看到一位像梁家輝的帥哥結果就是本人，當晚跟阿B（鍾鎮濤）學會了婚禮金句『早生貴子』的英文：Early Born Expensive son，超登對新郎新娘青梅竹馬一起長大。」

網民指婚禮賓客勁過金馬獎

網民見到眾星雲集的婚宴，非常好奇一對新人的背景：「好奇到底誰娶媳婦，賓客好猛」、「這婚禮比金馬還有看頭」、「現在金馬獎也邀不到」。有網民解答眾人疑團：「新郎Justin是王尚卿（東裕集團、丹尼斯集團王任生的次子）和蔡萬春孫女蔡佳樺的兒子。新娘沈婷婷是沈建偉（IT集團、邱淑貞老公沈嘉偉的弟弟）和黃彩珊的女兒。」舉辦婚禮的酒店是蔡家經營的產業。

