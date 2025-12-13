劉嘉玲爆張栢芝冇男友都想生仔 公開不斷生B之謎：要生到不能生為止 認曾被媽媽勸阻

由多位重量級影后參與的內地綜藝節目《一路繁花2》近期熱播中，最新一集內容再度引發熱議。節目中，現為三子之母的張栢芝分享其人生觀時，竟語出驚人地表示：「我要生到不能生為止」，這番言論隨即引爆內地網民熱烈討論，相關話題更一度衝上微博熱搜榜。同場的影后劉嘉玲更即時加碼爆料，指張栢芝早在90年代就立志要生小孩，但當時她甚至還沒有男朋友！

張栢芝被母勸不要再生小孩

在節目中，張栢芝坦言人生最大的夢想就是成為一位母親。她透露：「我媽心疼我，我生那麼多，我媽說『你不要再生了』。」然而，張栢芝卻堅定地回應媽媽：「我要生到我不能生為止。」這番豪言壯語讓觀眾再次見識到她對成為母親的執著與熱愛。

劉嘉玲爆張栢芝想為人母決心

聽完張栢芝的分享，一旁的劉嘉玲回憶起一件往事，她笑著爆料：「我還很清楚地記得，九幾年的時候，我們去上海做一個活動，你（張栢芝）就說你要生小孩。」劉嘉玲坦言當時大感錯愕，「她那個時候男朋友都還沒有！」她沒想到張栢芝早已將生兒育女視為自己的人生終極目標。

張栢芝：我要有自己的家庭

張栢芝隨後感性地補充，成為母親和建立家庭是她一輩子的夢想。她說：「我的夢想就是，我要生小孩、我要當媽媽、我要有自己的家庭，我要把自己的時間全放在家庭。」她認為，只要能實現這個夢想，她就覺得「人生很值得」。言談之間，流露出她對家庭和孩子的無限熱愛，也讓「張栢芝要生到不能生為止」的話題在網上迅速發酵。

