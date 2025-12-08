前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代

現年32歲、有「清純張栢芝」之稱的前港姐楊埕（現名芊頤），近年淡出幕前，成功轉型為公關及製作公司老闆，事業得意。日前她接受抖音頻道「阿秦在香港」訪問，罕有地公開其位於深圳福田、價值逾千萬的豪宅，旋即引起網民熱議。

楊埕千呎豪宅品味盡現

從影片及照片可見，楊埕的福田豪宅面積巨大，目測單位超過千呎，間隔為三房兩廳。單位擁有一個極為寬敞的客飯廳，放置了大型梳化和餐桌後仍有充裕空間。全屋裝修風格以簡約為主，沒有金碧輝煌的奢華佈置，反而採用了柔和的色調和具設計感的傢俱，營造出舒適溫馨的家居感。

楊埕藝術作品掛滿屋

最特別的是，屋內多處掛上了由楊埕親手繪畫的藝術作品，為這個豪宅增添了獨一無二的藝術氣息和個人格調，品味十足。此外，單位更附有一個景觀開揚的露台，坐擁城市景色，令人心曠神怡。

楊埕19歲做業主有3物業

楊埕在片中透露，自己早於19歲便首次置業，其後在23歲和27歲時再度入手，現時在香港及內地共持有三個物業，絕對是「人生勝利組」。她直言在香港賺錢、內地消費的感覺「很爽」。

楊埕開製作公司做老闆

離開TVB後，楊埕的事業發展一日千里。除了開設美容公司，近年更當上公關及製作公司老闆。為了全力開拓內地市場，她不僅在珠海、深圳兩地置業，更開設平台與千萬網紅合作直播帶貨，事業搞得有聲有色。為求事業更上一層樓，她最近將英文名由 Sabrina 改為 Terra，中文名亦改為「芊頤」。

楊埕曾與龐景峰拍拖

雖然事業有成，但楊埕的感情路似乎未如事業般順遂，於影片中就指現時仍然單身。她曾在2015年與著名影星錢小豪的兒子龐景峰拍拖，戀情維持兩年至2017年5月宣佈分手。當時楊埕直指有人當着自己面前，過份地「照顧一位剛認識的」女生，認為「不懂得拒絕女生的男人非斬不可」，更透露該位女生是選過港姐，疑似其時任男友背她另結新歡。

