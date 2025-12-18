劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光

內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播中，日前播出一集，張栢芝與劉嘉玲一同散步，分享了她與兒子們如朋友般的相處之道。張栢芝表示會和孩子們一起運動、逛街購物，並擔任他們的時尚顧問，享受親密的親子關係，這種教育方式獲得了許多網民的羨慕。劉嘉玲更談及狄波拉對前新抱張栢芝的評價。

狄波拉對張栢芝讚譽有加

在節目中，劉嘉玲透露，狄波拉對張栢芝的教子方式讚譽有加，她轉述狄波拉的話說：「小孩子的那個奶奶，她一直誇讚你，你把兩個孫子教得太好了。」張栢芝則謙虛回應：「沒有，應該的，他們本性都很好的。」她在節目中也分享了自己「不打罵、讓孩子承擔後果」的教育理念，認為犯錯是成長的一部分，此番言論獲得不少網民激讚。

曾傳張栢芝不讓狄波拉見孫仔

其實過往張栢芝與狄波拉也曾傳出不和，向太陳嵐更曾爆料稱張栢芝不讓前老爺謝賢、前奶奶狄波拉見兩個孫仔。對此，張栢芝未公開跟向太對罵，而是公開狄波拉與兩個孫仔的開心合照，以行動反擊謠言。事實上，狄波拉不僅透過好友劉嘉玲稱讚張栢芝，更曾親自向傳媒澄清，表示自己跟孫仔不時見面，近年也曾在孫仔陪伴下過生日，並讚揚張栢芝把孩子教得很有禮貌、有家教。

而前老爺謝賢也曾多次公開稱讚張栢芝是個好媽媽、好新抱，更稱過往都是在兒子謝霆鋒家中見孫仔們，再度否認傳聞連謝霆鋒都見不到兩子的說法。雖然張栢芝與謝霆鋒夫妻緣盡，但仍可見她在謝家人心中的地位。

