謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜

謝霆鋒與前妻張栢芝的長子謝振軒（Lucas），憑藉遺傳自父母的優良基因，其出眾外型一直備受外界矚目。繼早前現身爸爸謝霆鋒啟德演唱會引起哄動後，日前他被網民在內地一家餐廳偶遇，幾張路人視角的照片隨即在網上瘋傳，更一度衝上微博熱搜榜第二位，引發網民熱烈討論，驚嘆其「神級顏值」。

Lucas低調用餐被偷拍

從網民曝光的照片中可見，18歲的Lucas身穿深藍色長袖上衣，外搭一件黑色背心，打扮低調休閒。他戴著白色有線耳機，一邊悠閒地看手機，神情顯得輕鬆自在，桌上還放著一罐能量飲品。儘管在完全沒有濾鏡和刻意找角度的路人鏡頭下，Lucas的五官依然顯得十分立體，濃眉大眼配上高挺的鼻樑，一頭蓬鬆的鬈髮更添幾分慵懶帥氣，完美繼承了父母的明星氣質。

Lucas近照成網民熱話

照片曝光後，網民紛紛留言大讚：「路人隨手一拍都這麼帥」、「這顏值不出道真的可惜了」、「完美遺傳了爸媽的優點」。Lucas的近照迅速成為網絡焦點，「偶遇謝霆鋒張栢芝大兒子」的話題熱度持續攀升，可見他未出道已擁有超高人氣。

張栢芝7歲神秘細仔罕現身？

Lucas與Quintus被看好繼承父母衣缽

其實自從Lucas今年4月與弟弟Quintus一同現身爸爸謝霆鋒的演唱會後，其明星潛質已嶄露無遺，不少人看好他繼承父母衣缽，進入娛樂圈發展。早前更有傳聞指他將赴澳洲入讀著名音樂學院，為未來星途鋪路。這次Lucas突然現身內地，雖然未知是否陪伴媽媽張栢芝工作，但他每一次的短暫亮相，都足以掀起網上熱話，足見其「最強星二代」的強大魅力，未來動向令人無比期待。