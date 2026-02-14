Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節丨劉嘉玲收大束玫瑰晒恩愛 與老公雪國拍拖 梁朝偉揸車「寵妻行為」被網民放大檢視

影視圈
更新時間：15:13 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-14 HKT

今日（2月14日）是情人節，圈中不少藝人都趁機在社交平台放閃。影后劉嘉玲也在IG上載了與影帝老公梁朝偉的溫馨合照，並配上甜蜜的文字，慶祝這個浪漫的節日。從劉嘉玲分享的照片中可見，她與梁朝偉身處一輛行駛中的汽車內。梁朝偉專注地駕駛，戴著太陽眼鏡，身穿白色型格外套；而劉嘉玲則坐在副駕駛座，戴著鮮藍色的毛帽和太陽眼鏡，身穿大衣，望向窗外，臉上掛著淺淺的微笑。車窗外是白雪皚皚的景象，似乎兩人正在一個雪國享受二人世界的旅程。

劉嘉玲情人節收玫瑰花束即放閃

劉嘉玲在帖文中以英文寫道：「Side by side, year after year. Happy Valentine's Day」（年復一年，並肩同行。情人節快樂），簡單一句話，卻道盡了兩人多年來深厚的夫妻感情。除了甜蜜的合照，劉嘉玲還分享了一張紅玫瑰花束的照片。花束以簡約的黑色花紙包裹，襯托出紅玫瑰的鮮豔，並附上寫著「Happy Valentine's」的心意卡，充滿浪漫氣氛，估計花束是由梁朝偉送上。

相關閱讀：梁朝偉極度依賴劉嘉玲畫面曝光  影帝惘然求助表情前所未見  老婆搞笑反應證恩愛如初

梁朝偉被讚是安全駕駛的典範

這對影帝影后夫妻的帖文一出，隨即引來大批粉絲留言，除了稱羨兩人的愛情，更有不少「偵探級」網民將焦點放在駕駛中的梁朝偉身上，並留言大讚梁朝偉駕駛時視線專注，雙手沒有離開軚盤，絕對是安全駕駛的典範。網民的觀察，意外地為這個情人節放閃帖文增添了一個有趣又溫馨的話題，也再次見證了梁朝偉對劉嘉玲的愛護，不僅在於言語和禮物，更體現在每一個生活細節之中。

相關閱讀：陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？

梁朝偉劉嘉玲半山宮廷式豪宅逐格睇？

