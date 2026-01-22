陳百祥驚爆梁朝偉為父續命 獲白龍王贈兩物奇蹟多活3年 張國榮離世後竟「死傷無數」？

76歲的陳百祥（阿叻）近年活躍於社交平台，早前曾曝光九龍塘逾億豪宅裝修情況，近日陳百祥獲內地朋友探訪，除公開家居裝修後的內貌，還大爆娛樂圈秘聞，提及已故巨星張國榮（哥哥）及影帝梁朝偉的父親，還有與太太黃杏秀（秀姑）結婚多年無兒無女的因由。

張國榮養錦鯉生死相隨？

陳百祥在片中介紹擺放在花園的錦鯉時，提起張國榮離世前一個月，曾邀請他與譚詠麟（阿倫）到家中作客，當時張國榮將飼養的30多條錦鯉全送陳百祥，他憶起張國榮離世時連錦鯉都離開：「那一天他死了，這些魚都全部死，都跟他走。真的真的，30多條，全一起死，魚就跟着你的運氣了。」

除了張國榮往事，陳百祥又自稱與「白龍王」有緣，獲對方收為徒弟，連劉德華亦是由他引薦見白龍王。陳百祥透露梁朝偉的父親曾被醫生診斷只剩下兩個月的壽命，當時梁朝偉求助於自己，希望帶他見白龍王。

陳百祥帶梁朝偉見白龍王

陳百祥透露白龍王當時給梁朝偉兩樣東西：「叫我帶他去求龍王，龍王給他一個蘋果、一個蓮蓬，回去給他爸爸，吃了蘋果，一個星期後，咽氣甚麼都沒有。他（梁父）的願望是，他說我想看到我的孫兒出世，三年後他兩個孩子出世，看完了孩子後，自然地去世。」因梁朝偉沒有仔女，估計所指是其妹的孩子。

黃杏秀無法生育原因

陳百祥與黃杏秀結婚40多年，卻膝下無子，陳百祥對二人沒有仔女，坦言有很多理由，他表示太太黃杏秀當年拍劇集《十三妹》時出現腹痛，但誤會是經痛而延誤治療，直到三個月後揭發盲腸穿窿，導致腹膜炎，雖然接受手術治療，但「她甚麼都割掉了」，之後無法生育，黃杏秀之後將母愛寄託在寵物上。

