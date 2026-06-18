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Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講

影視圈
更新時間：22:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：22:30 2026-06-18 HKT

縱橫香港娛樂圈近50年的殿堂級主持人鄭裕玲（Do姐），憑藉其專業、轉數快及權威形象，穩坐「金牌司儀」的寶座。她對工作的嚴謹要求，從不吝嗇分享。日前，Do姐便在商台節目《口水多過浪花》中，公開表達對現今部分主持人採用「疑問腔」主持方式的不滿，直斥此舉有違專業操守，言論一出即引起廣大網民共鳴，紛紛讚揚Do姐對專業的堅持。

Do姐鄭裕玲不滿主持人用「疑問腔」

在該集《口水多過浪花》節目中，Do姐鄭裕玲與主持們談及工作操守時，突然有感而發，表示自己極度討厭「疑問腔」。她指出，至今仍聽到很多節目主持人，在陳述一件事時語氣充滿不確定性，Do姐對此嚴肅地說：「『疑問腔』，我好憎㗎！我到而家都聽到好多嘅節目主持人自己都疑問腔，問邊個啫？你係咪唔sure？唔sure就唔好講！係咪？因為講出嚟你就要sure㗎，呢個係你嘅職業操守嚟㗎，我覺得。」清晰地表達了對主持人說話準確性的高度重視。

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Do姐鄭裕玲是圈中金牌司儀

Do姐鄭裕玲的專業地位，源於其數十年來累積的豐富經驗。自70年代後期加入無綫電視（TVB）以來，鄭裕玲便主持了無數大型綜藝節目，包括《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》、金像獎頒獎典禮、邵逸夫獎等，更曾多次榮獲《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳節目主持」獎項。她憑藉流利的中英雙語能力、穩健台風及與拍檔的絕佳默契，成為香港最具代表性的司儀之一。正因為擁有如此深厚的主持資歷，Do姐對「講出口就要Sure」的堅持，更顯得有說服力，也讓網民感嘆她對行業的熱愛與尊重始終如一。

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網民力撐Do姐鄭裕玲說法

Do姐鄭裕玲此番言論在網上迅速發酵，不少網民留言表示深有同感，認為現今許多資訊混亂，主持人若以不確定的態度傳播消息，會令觀眾感到困惑。大家紛紛力撐Do姐的專業精神，「Do姐講得啱，有料就講，冇料就收聲」、「呢啲就係專業同唔專業嘅分別」、「所以Do姐先係神級司儀」，網民的留言印證了鄭裕玲在觀眾心目中的崇高地位，她的名字不僅代表著娛樂，更代表著一種值得信賴的專業保證。

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