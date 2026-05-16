鄭裕玲「徒手捉曱甴」舊片翻Hit Do姐驚「小強」純粹影后級演技 黃子華一原因獲讚更厲害

近日有網民在Threads重溫千禧年代神劇《男親女愛》的幕後花絮，再次將焦點投向劇中女主角，Do姐鄭裕玲身上。劇中她飾演的律師毛小慧天不怕地不怕，唯獨對曱甴（劇中暱稱為「小強」)怕得要死，每次見到都會嚇得花容失色、尖叫連連。然而當年《全線大搜查》訪問片段卻揭示了驚人真相，現實中的鄭裕玲非但不怕曱甴，甚至能面不改容地「徒手活捉」，這種巨大的反差讓網民們嘖嘖稱奇，紛紛大讚：「不愧是影后、視后級別的神級演技！」

鄭裕玲鏡頭前捉「小強」被讚收放自如

在網上流傳的該段《全線大搜查》影片中，鄭裕玲當時正接受陳珮珊訪問，她手上拿著一個裝著活生生「小強」的透明瓶子。當被問及為何如此鎮定時，她淡然地表示自己「天生不怕」，更直言：「我不是很怕，為什麼會怕？」陳珮珊追問她在劇中裝出極度恐懼的模樣，鄭裕玲笑著回應：「是啊，這些就是我的演技發揮了。」其後「小強」真的從瓶中逃脫，她隨即從容地彎腰，在眾目睽睽之下，用手指輕易地將「小強」捉起，放回瓶中。一邊笑著對身旁的陳珮珊說：「妳別喊，我要洗手！」讓在場工作人員和如今的網民都嘆為觀止。

相關閱讀：鄭裕玲北上追星變懷春少女 超強背景內地小生撞樣車銀優 引Do姐芳心盪漾心心眼做一事

網民讚黃子華扮愛曱甴真正演技精湛

鄭裕玲徒手捉「小強」的影片翻hits，不少人留言表示對鄭裕玲敬佩之情。「徒手捉，超勁，請受我一拜」、「Do姐係影后&視后，真係超強演技」、「竟然可以徒手揸住甲由，究竟點解可以做到？」。更有趣的是，許多網民聯想到劇中男主角，由黃子華飾演的余樂天。有留言戲稱：「真係驚果個係子華神」、「子華係驚但要扮唔驚，兩個人調返轉，驚扮唔驚慘好多」，鄭裕玲與黃子華在戲裡戲外的有趣反差，引起網民熱議。

陸永讚鄭裕玲有蟑螂級生命力

在網民留言中，也分享了一段陸永的訪問，他表示有一次鄭裕玲在拍攝攀石活動時不慎失足墮下，在場所有人都嚇了一大跳，本想上前攙扶安慰。誰知鄭裕玲馬上自己站起來，彷彿沒事發生一樣。陸永對此印象深刻，更以「小強」來形容鄭裕玲：「嗰種生命力……真係好似曱甴。」陸永雖然只是開玩笑，但言談間已突顯出鄭裕玲堅毅硬朗的性格。

相關閱讀：鄭裕玲黃子華同廠開工片流出！ 手持劇本身穿與《男親女愛》相似戲服 Do姐：咁多年都仲有默契