鄭裕玲北上追星變懷春少女 超強背景內地小生撞樣車銀優 引Do姐芳心盪漾心心眼做一事

影后及金牌司儀鄭裕玲，向來是娛樂潮流指標，她IG追蹤名單含金量極高，只有姜濤、王嘉爾、任時元和湯告魯斯。但早前她清空IG追蹤名單，最愛統統不見了。近日鄭裕玲放下巨星身段，驚喜現身上海街頭，化身熱情「小粉絲」，與一群年輕追星族共同等待一位神秘帥哥，他就是音樂劇《危險遊戲》的演員，外貌有點似韓星車銀優的內地演員邵立君。

鄭裕玲轉口味追拍音樂劇男星

鄭裕玲日前在IG分享追星體驗，身處上海的她，全情投入地舉起手機，正在拍攝音樂劇演員邵立君，當時邵立君被大班粉絲圍著拍照，鄭裕玲只能遠遠的舉起手機，鏡頭緊緊鎖定目標，雖然如此，鄭裕玲臉上已掛著滿足的笑容，能夠得到鄭裕玲青睞，邵立君當然是一位俊男，他擁有深邃五官，鼻樑高挺，並有一張輪廓分明的「高級臉」，配上冷峻的氣質，渾身散發著獨特的魅力。

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鄭裕玲新寵撞樣車銀優

鄭裕玲親身追捧的中國男演員邵立君，並非傳統娛樂圈明星，而是專注於劇場表演的實力派，他主攻音樂劇表演，曾擔綱主演《幽靈》、《危險遊戲》等多部叫好叫座的音樂劇，其表演張力十足，帶給觀眾無比震撼，最重要是他外貌撞樣韓星車銀優，而鄭裕玲於2024年曾為車銀優來港活動擔任主持，當時鄭裕玲更大讚對方有男人味。

鄭裕玲IG追蹤名單含金量高

鄭裕玲今次高調的追星行為，引起巨大迴響，曾跟鄭裕玲一同拍攝廣告和MV的ERROR成員193郭家駿，曾請求鄭裕玲追蹤他，最終也是失敗收場。在不久前，鄭裕玲悄悄清空其IG的追蹤名單，韓星任時完，人氣偶像姜濤及王嘉爾也被清走，網民表示現時音樂劇演員邵立君得到鄭裕玲親自追捧加持，身價肯定可以三級跳。

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鄭裕玲「新寵」音樂劇男神邵立君