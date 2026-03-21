Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭裕玲北上追星變懷春少女 超強背景內地小生撞樣車銀優 引Do姐芳心盪漾心心眼做一事

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-21 HKT

影后及金牌司儀鄭裕玲，向來是娛樂潮流指標，她IG追蹤名單含金量極高，只有姜濤、王嘉爾、任時元和湯告魯斯。但早前她清空IG追蹤名單，最愛統統不見了。近日鄭裕玲放下巨星身段，驚喜現身上海街頭，化身熱情「小粉絲」，與一群年輕追星族共同等待一位神秘帥哥，他就是音樂劇《危險遊戲》的演員，外貌有點似韓星車銀優的內地演員邵立君。

鄭裕玲轉口味追拍音樂劇男星

鄭裕玲日前在IG分享追星體驗，身處上海的她，全情投入地舉起手機，正在拍攝音樂劇演員邵立君，當時邵立君被大班粉絲圍著拍照，鄭裕玲只能遠遠的舉起手機，鏡頭緊緊鎖定目標，雖然如此，鄭裕玲臉上已掛著滿足的笑容，能夠得到鄭裕玲青睞，邵立君當然是一位俊男，他擁有深邃五官，鼻樑高挺，並有一張輪廓分明的「高級臉」，配上冷峻的氣質，渾身散發著獨特的魅力。

相關閱讀：鄭裕玲對姜濤王嘉爾不再欣賞？一舉動疑證已脫粉 兩男於Do姐心中曾地位超然

鄭裕玲新寵撞樣車銀優

鄭裕玲親身追捧的中國男演員邵立君，並非傳統娛樂圈明星，而是專注於劇場表演的實力派，他主攻音樂劇表演，曾擔綱主演《幽靈》、《危險遊戲》等多部叫好叫座的音樂劇，其表演張力十足，帶給觀眾無比震撼，最重要是他外貌撞樣韓星車銀優，而鄭裕玲於2024年曾為車銀優來港活動擔任主持，當時鄭裕玲更大讚對方有男人味。

鄭裕玲IG追蹤名單含金量高

鄭裕玲今次高調的追星行為，引起巨大迴響，曾跟鄭裕玲一同拍攝廣告和MV的ERROR成員193郭家駿，曾請求鄭裕玲追蹤他，最終也是失敗收場。在不久前，鄭裕玲悄悄清空其IG的追蹤名單，韓星任時完，人氣偶像姜濤及王嘉爾也被清走，網民表示現時音樂劇演員邵立君得到鄭裕玲親自追捧加持，身價肯定可以三級跳。

相關閱讀：鄭裕玲黃子華同廠開工片流出！ 手持劇本身穿與《男親女愛》相似戲服   Do姐：咁多年都仲有默契

鄭裕玲「新寵」音樂劇男神邵立君　

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
4小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
16小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
17小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
52分鐘前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
蔡楚輝攝
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
9小時前
葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救
突發
8小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
9小時前
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
3小時前