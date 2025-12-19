鄭裕玲對姜濤王嘉爾不再欣賞？一舉動疑證已脫粉 兩男於Do姐心中曾地位超然

影后及金牌司儀鄭裕玲（Do姐）在圈中地位崇高，近年她轉型開設YouTube節目《The Do Show》，訪問過很多本地及國際巨星。而鄭裕玲亦跟後輩打成一片，多次表達對一些年輕偶像的欣賞，當中姜濤與王嘉爾（Jackson）更「有幸」成為她IG追蹤名單中的一員。但近日有網民發現，鄭裕玲已悄悄地Unfollow姜濤與王嘉爾，追蹤名單「清零」。

鄭裕玲取消追蹤姜濤與王嘉爾IG

鄭裕玲在IG的追蹤名單含金量極高，曾跟鄭裕玲一同拍攝廣告和MV的ERROR成員193郭家駿，曾請求鄭裕玲追蹤，也未能成功「入閘」，這更突顯了鄭裕玲對於追蹤對象的嚴格要求。鄭裕玲曾表示非常欣賞姜濤與王嘉爾，而韓國男星任時完也一度停留於鄭裕玲的IG追蹤名單中，但有網民發現，鄭裕玲悄悄Unfollow了任時完後，近日連姜濤與王嘉爾都「冇得留低」。

鄭裕玲缺席姜濤演唱會引揣測

而日前姜濤舉辦的一連九場個人演唱會，演唱會首場便請來鄭裕玲的另一位「最愛」王嘉爾擔任嘉賓，兩大偶像同台的畫面讓粉絲們為之瘋狂。然而，作為頭號粉絲的鄭裕玲當晚卻未見蹤影，這讓不少網民感到意外。有人猜測，鄭裕玲可能因向來早睡早起的生活習慣，而錯過了這場盛會。 但就在演唱會結束後不久，有網民赫然發現，鄭裕玲的IG追蹤名單竟然已經歸零，原本僅有的姜濤和王嘉爾已全部被取消關注。網民們不禁聯想，鄭裕玲是否已經不再是他們的粉絲，引發網民好奇心：「Do姐係咪脫粉？」

