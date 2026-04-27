《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場

人氣電影《寒戰1994》今日（27日）於戲曲中心全球記者會及晚上的首映禮。9大影帝包括周潤發、郭富城、梁家輝、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、鄭則士、太保、白只，聯同吳彥祖、廖子妤、王丹妮、Aidan Gillen、陳以文、陳家樂、彭敬慈、朱鑑然、譚旻萱、何啟華、楊樂文、邱士縉、魏浚笙、楊天宇、高海寧、麥沛東、陳湛民、陳偉雄、張達倫、栢天男等出席，可謂星光熠熠。郭富城因塞車遲到，及時在記者會訪問環節現身。

周潤發攜發嫂壓軸現身紅地毯

大會特意設紅地毯環節，發哥攜發嫂壓軸現身。紅地氈上，城城親民為影迷簽海報，發哥也為影迷舉機自拍，發嫂藏於發哥身後不入鏡。眾演員在紅地毯大合照時，發哥與城城、梁家輝主動讓出頭排C位予陳以文、鄭則仕及白只。吳彥祖、劉俊謙不斷互讓較中間位置，二人扭抱一團。

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周潤發對鄭裕玲又攬又錫

大會司儀請「男神組」合照包括周潤發（發哥）、梁家輝、吳慷仁、吳彥祖、劉俊謙、及導演梁樂民等，由於發哥和梁家輝事前已經拖着手上台，Aidan Gillen一上台即走到梁家輝與發哥中間，但發哥即時避開並走到梁家輝的左手邊將位讓出給Aidan Gillen，發哥要繼續緊貼着梁家輝。之後全體大合照時發哥帶頭坐在台前讓記者更方便影相，其後他先拿出手機與一眾演員玩自拍，之後再與傳媒自拍，期間因燈光問題，發哥大呼被傳媒遮擋射燈光線，又要求大家「笑吓啦！」場面搞笑，發哥最後吻了擔任記者會主持的Do姐（鄭裕玲）。

梁家輝大讚劉俊謙演出精彩

記者會上，Do姐問梁家輝是否覺得在戲中飾演他年青版的劉俊謙樣子很似他？他表示，上次記者會已講過，自己看完《寒戰1994》開始懷疑人生，他的演出實在太精彩，這次最開心是可以三位元老級人馬再參與《寒戰》宇宙，導演很醒目，繼續鋪排95、96、《寒戰III》及《寒戰IV》等，梁家輝說：「今日最開心的一件事，是見到我一班舊夥計，原來我在《寒戰》所犧牲的一班人，在1994時是這樣子的。」

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梁家輝不欲給劉俊謙壓力

既然大讚劉俊謙的演技，即被問到劉俊謙是否有機會明年接他的棒奪得香港電影金像獎「最佳男主角獎」？梁家輝說：「上次已說過，他這麼年青的演員，雖然我讚他，但我讚錯了，因為大家還未看這套電影，看了這套電影大家自然會知，不要給予年青人那麼大壓力。發哥有說過，見到我們真的做到一些事傳承下去最重要，不要諗這些事，他已經做過影帝。」劉俊謙即表示自己曾奪得「電影評論學會」的最佳男演員獎。梁家輝續說：「真的不要給予壓力第二、第三梯隊。」在旁的發哥即說：「若然劉俊謙入圍，你做頒獎嘉賓，若吳彥祖獲提名，我做頒獎嘉賓。」

郭富城一席話笑翻全場

《寒戰》系列電影中，暫時唯一沒有年青版的只有郭富城戲中所飾演的角色「劉傑輝」，問他可有心目中的人選？郭富城表示，這問題交給導演及編劇處理。梁家輝即對他說：「你是香港最年輕的警務署長， 1994年你還未入學堂。」導演梁樂民表示，已經有這條線寫好了劇本，但要找到這麼靚仔年青又要認可的人選才可以。郭富城對導演說：「我可以飾演自己年青版。」引起全場大笑。

周潤發：我埋街飲井水

提到今次的經典對白，發哥即說：「此時此刻就是當年當日」，又笑指自己是「埋街飲井水」，因電影太精彩，所以電影方找他演的時候是非常開心，就像有人掘了井水放在你面前讓你飲一樣，更開心是相隔10年後仍然有那麼多人喜歡這部電影，再回來演1994和1995，他認為最重要是這個工業可承傳、薪火相傳，拍戲是辛苦，但仍然見到他們捱到這樣子，仍然存在，證明好捱得，繼續努力。發哥更站起來向身後的後輩做半鞠躬姿勢。Do姐則說：「你都要繼續喺度呀。」周潤發即回她說：「我拍到最後尾那天囉，鞠躬盡瘁，好多人都說寧願死在片場，所以我成日鍛鍊身體跑步，100歲都仲跑得，即演戲演到100歲都得。」他即叮囑梁家輝不要喝那麼多酒，否則不能拍戲拍到100歲，梁家輝則搞笑地扁晒嘴。郭富城則指很開心和他們合作獲發哥錫錫。

周潤發：演員是一命二運三風水

提到如何鼓勵後輩，發哥指做演員是一命二運三風水，有人可能是揸住滑浪板跳出去就比浪冚死，亦有人可乘風破浪，所以做演員真的靠運，而他亦指有人可能練習三個月，出去就一槍被打死，大家只是看到演員的風光，不會看到他們在背後的付出，然後他即以鄭裕玲作比喻說：「她曾被稱為「鄭九組」你估好過癮，死咁滯㗎，你睇佢而家瘦到橡筋繩咁，又冇啖好食，幾辛苦！」而他更指，很靠天時地利人和，自己出來後Do姐就找到子華神，好犀利，梁家輝表示當年Do姐是「鄭九組」的時候，自己就是「梁十三」，不過自己不會用個「苦」字來形容，因做戲過程中得到滿足感和快樂。而郭富城感到，無論是香港電影或是全世界的電影也好，在這一行所有台前幕後，最重要的是「團結」：「只有團結才有機會令到一些新演員有空間去發揮，等大家可以睇到他們的演出，等我們有多些機會，給予我們身後邊的演員繼續拍電影。」記者會完結前，發哥叫Do姐為電影行業給予意見，Do姐聽後即表示自己已轉型，不敢畀意見，之後發哥笑言希望新的IP可找Do姐。

影后廖子妤跟吳慷仁及謝君豪多對手戲

謝君豪演繹第四代富家子弟，特色是經常說「香港，從來我話事！」這句話掛在口邊，難忘是每次要花3小時化妝，導演說要幫他製作出似他又不似他的樣子，最終製作了寵物裝出來。廖子妤在戲中飾演謝君豪的妹妹，她表示拍攝時心情緊張，與吳慷仁及謝君豪最多對手戲，每日有一種上堂的感覺，在吸收他們的演技。陳家樂在戲中飾演廖子妤的丈夫，戲中被綁架，他笑指，大家很難看到他的演技，因為被綁架時要發揮渾身解數大家才能看到。楊樂文在戲中飾演槍械專家，令他最難忘的是場景和道具，讓他有走進博物館的感覺。楊天宇在戲中飾演飛虎隊隊長，最難忘是與劉俊謙在巨型綠幕前雨中打鬥。吳彥祖表示，由於這套電影強勁，所以很期待返港與幾代藝人一起拍攝，所以一口應承，最大挑戰當然是廣東話對白，這次拍港產片感覺就像很久沒有見的朋友再次見面，加上他是拍港產片出身，這次感覺就像回家一樣。

導演梁樂民：《寒戰1995》已完成

導演梁樂民被問及若《寒戰》再推出電影，會往「3」還是「1995」方向？他坦言《寒戰1995》已完成，現在正剪輯中，希望今年可跟大家見面。問到發哥、梁家輝哥及郭富城在一起時都放鬆和自在，跟大家的距離也很近？發哥指拍攝時大家做什麼都是在一起，基本上沒有什麼秘密，各人對大家也很好，就像家人一般，發哥說：「我們不曉得10年後我們會不會再見，所以每人每一秒都是很珍惜，要再拍的時候，可能20年了，再見我已經90歲了。」發哥講完之後，也搞笑地叫郭富城和梁家輝每人錫他一啖，兩人即錫了他的臉。

